البطائح يهرب من «القاع» بهدف أناتولي أمام العروبة

علي معالي (الشارقة)



فاز البطائح على العروبة 1-0، في «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، سجل الهدف الكاميروني أناتولي أبانج في الدقيقة 76، ليرفع البطائح رصيده إلى «8 نقاط»، ويهرب من المركز قبل الأخير، حيث تساوى مع بني ياس في المركز 11، وتجمد رصيد العروبة عند 3 نقاط في المركز الأخير.

وتعد المباراة هي الأولى للبطائح مع المدرب «المؤقت» محمد الرئيسي الذي تولى المهمة خلفاً للكرواتي جوران توميتش، وقدم الفريق مستوى جيداً الشوط الثاني، فيما تفوق العروبة في السيطرة على الكرة خلال الشوط الأول، وهدد «الراقي» مرمى المنافس بـ 3 تسديدات، تألق الحارس راشد المشرخ في التصدي لواحدة منها للأوزبكي عزيز جانييف، والثانية أهدرها ديني بورجيس بغرابة.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات أملاً في المبادرة في هز الشباك، وأجرى كل مدرب تغييرات عدة، ونجح الكاميروني أناتولي أبانج في تغيير النتيجة بهدف الدقيقة 76، ليمنح «الراقي» انتصاراً مهماً.