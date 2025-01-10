«ريمونتادا زرقاء» تمنح «العميد» النصر أمام «النمور»



معتصم عبدالله (دبي)



حافظ النصر على سجله خالياً من الخسارة في المباريات على ملعبه «استاد آل مكتوم» في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حول تأخره أمام ضيفه كلباء بهدفين، إلى فوز 3-2 في «الجولة 12».

وسجل الإيراني شهريار موجانولو «ثنائية» لـ «النمور» في الدقيقتين 11 و50، وعاد «العميد» بفضل أهداف مروان أزرقان في الدقيقة 58، وعلي مبخوت في الدقيقة 84، وعثمان بوسعيد في الدقيقة 91، ليرفع «الأزرق» الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة على ملعبه منذ آخر خسارة في نوفمبر 2023 أمام البطائح 0-2، رصيده إلى 22 نقطة، مقابل 17 نقطة لكلباء.

ووضع شهريار موجانلو كلباء في المقدمة، بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 11، مستفيداً من عرضية سامان قدوس من الجهة اليمنى، وهو الهدف التاسع للاعبين الإيرانيين من آخر 10 أهداف لـ «النمور» في «دوري أدنوك للمحترفين».

وعاد موجانلو ليضيف الهدف الثاني لـ «النمور» مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 50، بعدما تابع تسديدة مواطنه مهدي قايدي المرتدة من الحارس أحمد شمبيه، وهي «الثنائية» الأولى لموجانلو في الموسم ليرفع رصيده الشخصي إلى 6 أهداف، في صدارة هدافي كلباء بالتساوي مع قايدي.

وقلص الهولندي مروان أزرقان الفارق بتسجيله الهدف الأول للنصر في الدقيقة 58، بعدما تلقى كرة ذكية من عادل تعرابت خلف الدفاع، حولها بنجاح داخل شباك الحارس حمد المنصوري.

وألغى الحكم سلطان محمد صالح «ضربة جزاء» احتسبها لمصلحة كلباء في الدقيقة 67، بعد عرقلة مهدي قايدي على رأس منطقة الجزاء، قبل أن يعود إلى إلغاء القرار بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأدرك علي مبخوت التعادل للعميد بالهدف الثاني في الدقيقة 84، بعد كرة هيأها موسى ندياي داخل المنطقة، وهو الهدف الثامن لمبخوت في صدارة هدافي «الأزرق» في الدوري، قبل أن يضيف البلجيكي عثمان بوسعيد الهدف الثالث، ويمنح فريقه الفوز في الدقيقة 91، من تسديدة مباغتة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.