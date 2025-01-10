ديوكوفيتش وموراي.. «كشف الأسرار»!



ملبورن (أ ف ب)



رحّب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالمياً سابقاً، بالتعاون أخيراً مع المعتزل حديثاً مدربه الأسكتلندي أندي موراي قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، معتبراً في الوقت ذاته أنه من «الغريب» أن يكشف الآن عن جميع أسراره لغريمه السابق.

قال المصنّف سابعاً عالمياً حالياً خلال مؤتمر صحافي في ملبورن «يجب أن أقرّ أنه في البداية كان من الغريب أن أشارك الكثير من الأشياء، ليس فقط عن التنس، ولكن أيضاً عن مشاعري وعن الحياة بشكل عام» مع موراي الذي اعتلى بدوره صدارة ترتيب اللاعبين سابقاً، والفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وانضم موراي الذي وصل إلى نهائي بطولة أستراليا خمس مرات إلى صفوف ديوكوفيتش في نهاية نوفمبر الماضي بعد فترة قصيرة من إعلان اعتزاله في السن نفسه للصربي (37 عاماً).

وتابع ديوكوفيتش «لم أفعل ذلك معه من قبل لأنه كان دائماً واحداً من أكبر المنافسين لي، كنا نخفي الأشياء عن بعضنا البعض، الآن، نكشف جميع أوراقنا على الطاولة، هذا ما يريده وأنا أؤيد هذه الطريقة في التواصل بنسبة 100 في المئة، والتي تتمثل في تقاسم كل شيء».

وأردف الصربي الساعي للفوز بلقبه الـ 11 في ملبورن والـ 25 في البطولات الأربع الكبرى في مسيرته «إنها أفضل طريقة بالنسبة له لفهمي ومساعدتي».

وأكّد ديوكوفيتش إن موراي ألهمه، وأنه يستمتع بالتعاون معه «أعتقد أن وجهة نظره الفريدة في أسلوب لعبي هي حقيقة أنه لعب ضدي لمدة 25 عاماً».

وأردف «إنه يعرف تطوري، وأعتقد أنه يعرف أيضاً نقاط ضعفي وقوتي، يعرف جيداً التنس، أسلوب لعب أبرز اللاعبين في العالم الآن لأنه اعتزل أخيراً لاعباً».

من جانبه، قال موراي الذي يعرف جيداً ديوكوفيتش منذ أن تواجها في دورات الناشئين إن قرار الأخير جاء بشكل غير متوقع.

وأكد الأسكتلندي انه مستعد لتحمل أي تقلبات مزاجية من ديوكوفيتش خلال مبارياته، وذلك في تعليقات نقلتها قناة «بي بي سي»: «أعرف أن الأمر ليس سهلاً دائماً، هو أمر مرهق، وفي بعض الأحيان سيرغب في التنفيس عن غضبه تجاه فريقه وملعبه».

اشتهر موراي الفائز ببطولتي ويمبلدون (2013 و2016) والولايات المتحدة (2012) بما كان يعرف سابقاً بـ «الأربعة الكبار»، إلى جانب الإسباني رافايل نادال الذي اعتزل العام الماضي، والسويسري روجيه فيدرر الذي غادر الملاعب عام 2022، وديوكوفيتش نفسه.

ولكن «بشرط أن يقدم كل ما لديه» على أرض الملعب، تابع موراي الذي سيشرف على الصربي للمرة الأولى في مباراة رسمية في ملبورن، و«أنا مرتاح لتمكنه من التعبير عن نفسه بالطريقة التي يريدها».

تواجه ديوكوفيتش وموراي 36 مرة في مسيرتيهما، حيث تميل الأرقام لمصلحة الصربي الفائز في 25 مباراة.

وجاءت 19 من هذه المواجهات في المباريات النهائية، حين أبدى اللاعبان قدرتهما على التعبير عن غضبهما وآرائهما في اللحظات الحرجة.

هذه المرة سيكون موراي هو من عليه الاكتفاء بالاستماع إلى الصربي من دون أن يقوم بأي رد فعل.