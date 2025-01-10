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الرياضة

مدرب ليفربول يطالب كييزا بـ «إثبات الجدارة»!

مدرب ليفربول يطالب كييزا بـ «إثبات الجدارة»!
10 يناير 2025 20:42

 
لندن (د ب أ)

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أعرب أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن اعتقاده بضرورة مواجهة فيديريكو كييزا التحدي الذي يفرضه عليه المهاجمون حالياً، وأن يثبت جدارته للفريق في النصف الثاني من الموسم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب الإيطالي يعتزم خوض مباراته الخامسة هذا الموسم، حيث تواجد في التشكيل الأساسي مرة واحدة فقط، ولم يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سبتمبر الماضي، عندما يلعب ليفربول مع أكرينجتون في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وعانى كييزا، الذي تواجد على مقاعد البدلاء في خمس مباريات من آخر سبع خاضها الفريق، من عدم خوض فترة إعداد ما قبل الموسم مع يوفنتوس، قبل انتقاله لليفربول في أواخر أغسطس مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.
وقال سلوت: «صعوبة الأمر بالنسبة له لا تتعلق فقط بعدم جاهزيته البدنية، ولكنه يواجه صعوبة أخرى في التنافس مع لاعبين أمثال كودي جاكبو، ولويس دياز وديوجو جوتا، وداروين نونيز ومحمد صلاح».
وأضاف:«كل المتواجدين هنا يعرفون الأرقام التي يحققها صلاح، لا يوجد أوقات كثيرة يكون هناك سبب لإخراجه أثناء مباراة أو قبلها».
وأردف: «الأمر لا يتعلق فقط بفيديريكو عندما نتحدث عن حصوله على وقت ضئيل للعب، بل يتعلق الأمر أيضاً بالآخرين».
وقال: «ولكن فيما يتعلق بفيديريكو فإن الأمر بالتأكيد له علاقة بالطريقة التي دخل بها، حيث كان اللاعبون الآخرون يتدربون كثيراً وكان علينا أن نرفع من لياقته البدنية للمباريات».
ويرجح أن يقوم سلوت بتدوير لاعبيه عندما يواجه الفريق الناشط بدوري الدرجة الثانية، ومع ذلك، هذا سيعني أن بإمكانه الدفع بلاعبين أمثال كييزا ودومينيك سوبوسالاي، اللذين غابا عن المباراة التي خسرها الفريق أمام توتنهام في كأس رابطة الأندية المحترفة بسبب المرض.

 

 

 

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