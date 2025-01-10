نوبل يحلم بحراسة «عرين» بايرن ميونيخ



شتوتجارت (د ب أ)



أعرب ألكسندر نوبل عن أمله في أن يصبح الحارس الأساسي لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، يوماً ما، ولكنه أيضاً سعيد بدوره في النادي.

وانضم نوبل إلى بايرن ميونيخ في 2021، ولكنه بعد عام أصبح بديلاً لمانويل نوير، قضى عامين معاراً لفريق موناكو الفرنسي.

والآن عاد لألمانيا مع فريق شتوتجارت معاراً لمدة عامين، ويستمر عقد نوبل الأخير حتى عام 2029، بينما يتوقع أن يمدد نوير «38 عاماً» عقده لعام آخر حتى 2026، عندما تنتهي إعارة نوبل لشتوتجارت، ويمكنه العودة ليصبح الحارس الأساسي لبايرن.

وقال نوبل في مدونة صوتية «كيكر إف إي مايل»: «بالطبع هدفي هو أن أصبح الحارس الأساسي هناك، بالطبع أريد أن أثبت نفسي هناك».

وقال نوبل «27 عاماً» إنه «صبور» ومرتاح بشأن هذا الوضع.

وأضاف: «إذا مدد مانويل عقده، وأنا أفترض أنه سيفعل هذا، نرى ما إذا كنت سأبقى مع بايرن ميونيخ في عام 2026، أم سيكون هناك شيء آخر، أنا لست ملتزماً بنادٍ واحد».

وقال نوبل إنه «من الرائع اللعب هنا» في شتوتجارت، وصيف بطل الموسم الماضي، حيث يمكن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وقال إنه سعيد بما تسير عليه الأمور وبالطريقة التي يسير بها الفريق.