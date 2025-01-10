حتا يحرم دبا صدارة «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



حرم حتا ضيفه دبا من اعتلاء صدارة «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم، بعدما ألحق به الخسارة 1- صفر، على استاد حمدان بن راشد، في انطلاق «الجولة 12»، والتي شهدت تفوق الحمرية أمام «جلف أف سي» بـ «رباعية».

وسجل ويليان سوسا هدف «الإعصار» الوحيد في شباك «النواخذة»، ليرفع حتا رصيده إلى «18 نقطة»، ويتقدم إلى المركز الرابع، مقابل بقاء دبا الذي تكبد الخسارة الثالثة في مشواره، برصيد «22 نقطة» في المركز الثاني مؤقتاً، خلف العربي المتصدر وله «23 نقطة»، ويليهما الظفرة الثالث بـ «20 نقطة» من 9 مباريات.

وتستكمل الجولة اليوم بمباريات العربي وجلف يونايتد، يونايتد والظفرة، مجد والجزيرة الحمراء، ومصفوت والفجيرة.