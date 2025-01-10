6 مباريات عقوبة «البصق» للاعب نوريتش



لندن (أ ب)



تقرر إيقاف الإسباني بورخا ساينز، لاعب نوريتش سيتي، لمدة 6 مباريات، بعد اعترافه بالبصق على أحد اللاعبين المنافسين، خلال مباراة لناديه الشهر الماضي. وأصدر ساينز «23 عاماً»، الذي يتصدر قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب) برصيد 15 هدفاً، اعتذاراً بعد إعلان قرار اتحاد كرة القدم الإنجليزي العقوبة المفروضة عليه.

وبصق ساينز الذي فرضت عليه غرامة مالية أيضاً قدرها 12 ألف جنيه إسترليني (14800 دولار)، على كريس ميفام، مدافع سندرلاند، في الشوط الثاني من عمر المباراة التي خسرها نوريتش 1-2 في 21 ديسمبر الماضي.

وقال ساينز في بيان: «البصق على الخصم أمر خارج عن شخصيتي تماماً، ورد فعلي في تلك اللحظة كان غير مقبول، أنا آسف بشدة على أفعالي، وأتحمل المسؤولية الكاملة».

وأضاف لاعب نوريتش «أعتذر بشكل مباشر للاعب المنافس كريس ميفام عن سلوكي. بالإضافة إلى ذلك، أقدم اعتذاري لزملائي في الفريق وطاقم التدريب وجماهيرنا، أشعر بخيبة أمل شديدة في نفسي لأنني خذلتكم جميعاً من خلال سلوكي». ويحتل نوريتش المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، لكنه يبتعد بأربع نقاط فقط عن المراكز التي تصعد بأصحابها للتصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن نوريتش سيستضيف برايتون، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز السبت بالدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.