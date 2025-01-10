السبت 11 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

6 مباريات عقوبة «البصق» للاعب نوريتش

6 مباريات عقوبة «البصق» للاعب نوريتش
10 يناير 2025 21:27

 
لندن (أ ب)

أخبار ذات صلة
أستون فيلا يفتح الباب مع «المغضوب عليه» في سان جيرمان
نيوكاسل «مهدد» برحيل «الحارس»


تقرر إيقاف الإسباني بورخا ساينز، لاعب نوريتش سيتي، لمدة 6 مباريات، بعد اعترافه بالبصق على أحد اللاعبين المنافسين، خلال مباراة لناديه الشهر الماضي. وأصدر ساينز «23 عاماً»، الذي يتصدر قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب) برصيد 15 هدفاً، اعتذاراً بعد إعلان قرار اتحاد كرة القدم الإنجليزي العقوبة المفروضة عليه.
وبصق ساينز الذي فرضت عليه غرامة مالية أيضاً قدرها 12 ألف جنيه إسترليني (14800 دولار)، على كريس ميفام، مدافع سندرلاند، في الشوط الثاني من عمر المباراة التي خسرها نوريتش 1-2 في 21 ديسمبر الماضي.
وقال ساينز في بيان: «البصق على الخصم أمر خارج عن شخصيتي تماماً، ورد فعلي في تلك اللحظة كان غير مقبول، أنا آسف بشدة على أفعالي، وأتحمل المسؤولية الكاملة».
وأضاف لاعب نوريتش «أعتذر بشكل مباشر للاعب المنافس كريس ميفام عن سلوكي. بالإضافة إلى ذلك، أقدم اعتذاري لزملائي في الفريق وطاقم التدريب وجماهيرنا، أشعر بخيبة أمل شديدة في نفسي لأنني خذلتكم جميعاً من خلال سلوكي». ويحتل نوريتش المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، لكنه يبتعد بأربع نقاط فقط عن المراكز التي تصعد بأصحابها للتصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.
يذكر أن نوريتش سيستضيف برايتون، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز السبت بالدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

الدوري الإنجليزي
نوريتش سيتي
سندرلاند
برايتون
كأس الاتحاد الإنجليزي
آخر الأخبار
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
الرياضة
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
اليوم 12:44
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
الأخبار العالمية
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
اليوم 12:33
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
الرياضة
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
اليوم 12:32
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
الرياضة
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
اليوم 12:30
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
الأخبار العالمية
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©