شباب الأهلي يقبض على الصدارة بالفوز المثير أمام العين



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً على العين بهدف، في المباراة «المؤجلة» من الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وأحرز الهدف سردار أزمون في الدقيقة 34، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «29 نقطة»، في الصدارة «مؤقتاً»، وبفارق «نقطة» عن الشارقة الذي يواجه خورفكان، يوم الأحد ضمن «الجولة 12»، فيما يملك «الزعيم» 19 نقطة.

وشهدت المباراة التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد أداءً مثيراً وقوياً من الفريقين، خاصة في الشوط الثاني الذي جاء سريعاً، في ظل الهجوم المتتالي للعين، وبعض المحاولات من شباب الأهلي، وسط تألق حمد المقبالي حارس «الفرسان» الذي أنقذ مرماه من 4 فرص محققة، من تسديدات قوية وعرضيات متقنة من سفيان رحيمي وإيريك وكاكو ولابا كودجو، بالإضافة إلى التصدي لضربة جزاء نفذها لابا كودجو في الشوط الأول.