الجزيرة والوحدة.. «ديربي الطموحات»

مراد المصري (أبوظبي)

تقام اليوم 3 مباريات في «الجولة الـ12» ضمن «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، يتصدرها «الديربي» بين الجزيرة والوحدة، فيما ينشد الشارقة التمسك بصدارة الترتيب أمام خورفكان، ويتطلع بني ياس إلى التعويض في مباراة لن تكون سهلة أمام الوصل «حامل اللقب».

ويدخل الجزيرة والوحدة المباراة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بطموح الفوز من أجل البقاء في المراكز المتقدمة على لائحة الترتيب، بعدما حصد «العنابي» 21 نقطة، و«فخر أبوظبي» 20 نقطة في الجولات الماضية، ويدرك الفريقان أن إهدار النقاط لا يصب في مصلحتهما خلال هذه المرحلة من الموسم.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، وتحديداً الجزيرة الذي تأهل إلى ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وأتبع ذلك بفوز مقنع بثلاثية على البطائح في الدوري، فيما حقق الوحدة فوزاً كبيراً على دبا الحصن 4-1 في الجولة الماضية من البطولة.

ويستدرج الشارقة منافسه خورفكان على استاد الشارقة، في لقاء يتطلع من خلاله «الملك» إلى التمسك بالقمة من خلال حصد «النقاط الكاملة»، ويعتبر الشارقة صاحب أقوى دفاع هذا الموسم باستقباله 5 أهداف فقط، كما أنه انتزع 9 انتصارات وتعادل للمرة الأولى في الجولة الماضية «خارج الديار» أمام العين، مقابل خسارة «يتيمة» جاءت أمام منافسه المباشر شباب الأهلي.

من جانبه، تلقى خورفكان دفعة كبيرة، بعد الفوز على بني ياس 5-2 في الجولة الماضية، ليصل إلى «النقطة الـ14»، ويقترب من حسم الهروب من مناطق الخطر مبكراً، والتفكير في إنهاء الموسم بأفضل موقع ممكن على سلم الترتيب.

ويخوض بني ياس على ملعبه مباراة قوية أمام الوصل، بعدما قام «السماوي» بتغيير مدربه، بإقالة البرتغالي جواو بيدرو سوزا، وإعادة الروماني دانييل إيسايلا لتولي المهمة مجدداً، وللمفارقة خاض المدرب أول مباراة له بالدوري، في الانتصار الكبير لبني ياس على الوصل 4-1 في أكتوبر 2020.

وجمع بني ياس 8 نقاط في بداية المشوار، مما جعله يتراجع في جدول الترتيب، ويصبح من ضمن «المهددين» في صراع الهروب من الهبوط، فيما تحسن أداء «الإمبراطور» مؤخراً بعد «التعثرات» في مطلع الموسم، ورفع رصيده إلى 16 نقطة، بعد الفوز على العروبة 6-0 في الجولة الماضية.