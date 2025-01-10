«فرسان الإمارات» يتصدرون «الشراع تور» في «دولية الحواجز»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، قفز «فرسان الإمارات» من فئة الشباب، إلى صدارة منافسة الشباب «25 سنة وما دون»، ضمن بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، ونالوا المركزين الأول والثاني، في منافسة «الشراع تور»، بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، والتي تتواصل فعاليات منافساتها على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، حتى مساء اليوم.

وأحرز جائزة المركز الأول الفارس الشاب سيف عويضة الكربي، بصحبة الجواد «دينكي توي زد»، وأنهى الجولة في زمن سريع 60:00 ثانية، وتبعه علي حمد الكربي، بصحبة الجواد «دبي» بزمن 63:16 ثانية، والفارسة الكندية ليا روكر، بصحبة الفرس «ماكارينا 42»، بزمن 64:67 ثانية.

واختتم الفارس البلجيكي كونستانت منافسات اليوم الأول لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، وجاء فوز كونستانت في المنافسة التأهيلية بمواصفات المرحلتين، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبجائزة 28200 يورو، وصمم مسلك المرحلتين بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 84 فارساً وفارسة، وتصدرهم الفارس كونستانت، مع الفرس «دياز دي ثوت»، بزمن 28.32 ثانية، وحلت ثانية الفارسة سيلين شونبروت دو أزيفيدو، مع الفرس «ديسي ديس أمبرونس» بزمن 28.57 ثانية، وحل ثالثاً الفارس السعودي رمزي الدهامي، بصحبة الفرس «أتش سيكريت باي بوريس»، بزمن 29:00 ثانية.

وحقق فرسان سوريا الفوز الثاني على التوالي في أول أيام بطولة الشراع الدولية من فئة الثلاث نجوم، وفي منافسة المرحلتين الخاصة برعاية اتحاد الفروسية والسباق، وعلى حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، شارك 65 فارساً وفارسة، وأحرز الفوز الفارس السوري أسامة محمد الزبيبي، مع الجواد «بي إي سي هوجو»، بعد نجاحه في إكمال المرحلة الثانية في 27:79 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس العراقي فالح الدليمي، مع الجواد «فينتاج دو لا روك»، وأنهى المرحلة الثانية بزمن 28:51 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس البحريني صابر سلمان فرج مع الجواد «كاريجنان» مسجلاً 29.31 ثانية.

وأولى المنافسات الدولية من فئة الثلاث، بمواصفات الجولة الواحدة برعاية «أيه أم إي أيه باور»، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، تنافس فيها 69 فارساً وفارسة، وفاز بجائزة المركز الأول الأردني محمد حرارة بصحبة الجواد «نادال»، بزمن 64:37 ثانية، وحلت ثانية الفارسة شمسة المهيري مع الفرس «لافينا»، بزمن 67:20 ثانية، وجائزة المركز الثالث نالها فارسنا الناشئ عمر عبدالله الحسيني، بصحبة الفرس «سيامينت»، بزمن 69:27 ثانية.

وفي المنافسة الدولية لفئة «الجونيورز»، بمواصفات المرحلتين الخاصة، برعاية نادي أبوظبي للفروسية، على حواجز الـ120 سم، تنافس 18 فارساً وفارسة، وتقدمهم على منصة التتويج «فرسان الإمارات» من المركز الأول وحتى السادس، ما عدا المركز الثالث، وبفارق التوقيت تصدرهم صالح مفرج الكربي والفرس «أسبريسو»، وجائزة المركز الثاني نالها مبخوت عويضة الكربي مع الفرس «دولفين»، وتوّج بجائزة الثالث السوري صبري بادنكي والفرس «كوفينيا».

وعادت الفارسة الكندية سيتاريه صادقي بصحبة الفرس «أليسي» لتتصدر مشهد منافسة المرحلتين الدولية، برعاية مندرة، لفئة الفرسان الأشبال، على حواجز الـ105 سم، بمشاركة 24 فارساً.

ولخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات أقيمت منافسة بمواصفات المرحلتين برعاية الشراع فارم، على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 35 خيلاً، حازت الصدارة الفرس «بيلي مورزين»، بقيادة فارسنا عمر عبدالعزيز المرزوقي، وحازت جائزة المركز الثاني الفرس «فيكتوريا بينتيد»، بقيادة الفارسة البريطانية شارلوت ولكر، وجائزة المركز الثالث جاءت من نصيب الفرس «إسولا أف أف أيه زد» بقيادة فارسنا الشاب محمد حمد الكربي.

وعادت خيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، بصحبة فرسان الإمارات لقفز الحواجز، للظفر بالمراكز الأربعة الأولى في منافسة المرحلتين برعاية الشراع فارم، على حواجز 125 سم، بمشاركة 27 خيلاً، وتوّج بالصدارة الجواد «هيوي بوه 21» بقيادة الفارس سيف عويضة الكربي، وجائزة المركز الثاني توّج بها الجواد «كوسال أس آر»، بقيادة الفارس محمد شافي الرميثي، ونال الجواد «بليتزالز» جائزة المركز الثالث بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي.