«الملاعب المجمدة» تؤجل مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي



لندن (أ ب)



تسببت الثلوج في إنجلترا في تأجيل مباراتين على الأقل في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كان من المقرر إقامتهما في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي ظل هذه الظروف، تم تأجيل مباراتي بريستون ضد تشارلتون ومانسفيلد ضد ويجان اللتين كان مقرراً إقامتهما السبت بسبب تجمد أرضية الملاعب.

قام بريستون ومانسفيلد بإجراء فحوص، وتم اتخاذ قرار بإعادة جدولة موعد المباراتين لتقاما يوم الثلاثاء.

وعلى نحو تقليدي، تعد مباريات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من أكثر المباريات المنتظرة في موسم كرة القدم الإنجليزية، حيث تدخل أندية الدوري الممتاز في أقدم مسابقة لخروج المغلوب في الرياضة، حيث يمكن أن تواجه أكبر الفرق في البلاد فرقاً من دوريات أدنى.