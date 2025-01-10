أرتيتا يرد على أسطورة أرسنال!



لندن (د ب أ)



رفض ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، ادعاء إيان رايت بأنه يحتاج «مساعدة» من مجلس إدارة أرسنال للتعاقد مع مهاجم جديد، ولكنه أكد أن هناك «حدود معينة» داخل فريقه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن رايت «أسطورة أرسنال» الذي سجل 185 هدفاً لأرسنال، طالب بدعم أرتيتا خلال هذا الشهر، في السعي لضم وجوه جديدة، بعدما خسر أرسنال بهدفين أمام نيوكاسل في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وسدد أرسنال 23 كرة على المرمى، ولكن ثلاث منهم فقط هي التي وصلت للمرمى، وأهدر كاي هافيرتز فرصة ذهبية لإعادة فريقه للمباراة، عندما اصطدمت كرة عرضية لعبها لياندرو تروسارد بكتفه.

كما سدد جابرييل مارتينيلي كرة اصطدمت بالعارضة، عندما كان في مواجهة المرمى.

ورد أرتيتا على تصريحات رايت، قبل 48 ساعة من مواجهة ضيقه مانشستر يونايتد في مباراة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي، قال أرتيتا: «لدي دعم كبير من المجلس».

وأضاف: «مازلت أتمتع بهذا الدعم، وكلنا نسعى ونرغب لفعل نفس الأمر، وهو الفوز بأقصى عدد ممكن من مباريات كرة القدم بالطريقة التي نريد أن نلعب بها، وأن نحقق الأهداف التي نريدها، وهي الفوز بالكؤوس».

وقال: «هذا الدعم لا يزال موجوداً، ولكن لدينا حدوداً معينة، لدينا الكثير من الفجوات، والكثير من الأشياء التي يجب أن نغطيها لكي نكون الفريق الذي نريده، وبعد ذلك مدى توفر هؤلاء اللاعبين، حتى لو كنت تريدهم، في بعض الأحيان لا يكون الأمر ممكناً».

وأضاف: «ولكن دائماً نجري مناقشات مع المسؤولين، ونناقش كيفية تحسين الفريق، سواء كان سوق الانتقالات مفتوحاً أو مغلقاً، لأن لدينا خطة».

وقبل الخسارة أمام نيوكاسل، تعادل أرسنال مع برايتون 1-1، وبسؤاله عما إذا كان الحل في تسجيل الأهداف يتواجد في المجموعة الحالية من اللاعبين أو في سوق الانتقالات، قال أرتيتا: «في لاعبي فريقي، بنسبة مئة بالمئة».

وأضاف: «نحن لا نستخدم عينات قصيرة لأنهم لا يتوافقون مع أداء الفريق، عندما تنظر إلى العام أو العامين الماضيين، أداء الفريق، النتائج، عدد اللاعبين الذين يشاركون في الأهداف، عندها لا يوجد نقاش».

وأردف: «يجب أن نركز على لاعبينا، الظروف تتغير لأن لدينا إصابات للاعبين كبار لذلك هناك احتمالية دائماً».

وأضاف: «ولكن جلب أجساد جديدة لا يساعد على الإطلاق، ينبغي أن يكون شخص يمكنه أن يؤثر بشكل فوري على الأداء، وأن يجلب شيئاً لا نملكه، وفي هذه الفترة من الانتقالات يصعب تحقيق ذلك».