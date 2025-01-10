مدرب مانشستر يونايتد يتمسك بالشابين الموهوبين



مانشستر (أ ف ب)



أعرب المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم روبن أموريم عن رغبته في الاحتفاظ بالشابين الموهوبين كوبي ماينو والأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، على الرغم من شائعات تفيد بأنه يمكن بيع الثنائي لتخفيف الضغوط المالية على النادي.

ويحتل اليونايتد المركز الثالث عشر في الدوري وفاز بأربع مباريات فقط من أصل 12 مباراة بإشراف أموريم حتى الآن.

وباتت قدرة النادي على منح مدرب سبورتينج السابق الذي تولى المسؤولية في نوفمبر، أموالاً كبيرة لإعادة البناء في سوق الانتقالات محدودة بقواعد الربح والاستدامة.

وخسر اليونايتد 113.2 مليون جنيه استرليني (139 مليون دولار) في السنة المالية حتى يونيو 2024، في خامس سنة توالياً يخسر فيها النادي أموالاً.

وباعتبارهما من خريجي أكاديمية، فإن أي رسوم يتم تلقيها مقابل ماينو أو جارناتشو ستظهر في الدفاتر على أنها ربح بنسبة 100%.

وذكرت تقارير هذا الأسبوع أن اليونايتد منفتح على العروض المقدمة للثنائي ماينو وجارناتشو، فضلاً عن عدد من التعاقدات الجديدة الأخرى مثل الفرنسي ليني يورو والأوروجوياني مانويل أوجارتي والهولندي ماتيس دي ليخت.

وقال أموريم في مؤتمره الصحفي قبل المباراة ضد أرسنال في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد: «أنا أحب لاعبي فريقي حقاً، أريد الاحتفاظ بلاعبي فريقي، وخاصة الموهوبين منهم».

وأضاف «إنها لحظة خاصة في هذا النادي، إنها لحظة صعبة، ولكن بالطبع، أنا سعيد حقاً بكوبي، فهو يتحسن، وأيضاً مع جارنا (جارناتشو)».

واعترف أموريم سابقاً بأن عملية التعاقد مع اللاعبين في يونايتد يجب أن تكون أفضل وأكد على الحاجة إلى تحسين أكاديمية النادي للمساعدة في توفير المال في سوق الانتقالات.

وأضاف «عندما نستهدف لاعبين، نحتاج إلى التأكد من أنهم يلبون المطالب، قلت أيضاً إننا يجب أن نعمل على تحسين أكاديميتنا، وأن نجلب شباباً صغاراً يعززون صفوف النادي بالطريقة الصحيحة، ومع هذه القواعد أيضاً، نتمكن من القيام ببعض الأعمال والحصول على بعض الأموال للاستثمار في الفريق».

وتابع «فكرتنا دائماً هي الاحتفاظ بأفضل اللاعبين واللاعبين الذين نبنيهم لهذا النادي».

وأردف قائلاً «نحن نعرف الموقف الذي يمر به النادي في الوقت الحالي، لكننا سنرى، أنا سعيد جداً، أحب لاعبينا، وخاصة من أكاديميتنا».

يبدو أن خريج أكاديمية اليونايتد الآخر ماركوس راشفورد على استعداد لمغادرة أولد ترافورد هذا الشهر.

وأفادت التقارير أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً أجرى محادثات مع ميلان الإيطالي هذا الأسبوع، مع اهتمام أندية أوروبية أخرى، بينها بوروسيا دورتموند الألماني.

لم يشارك راشفورد في آخر ست مباريات لمانشستر يونايتد، ورفض أموريم الخوض في مسألة ما إذا كان بإمكانه العودة إلى اللعب ضد أرسنال في ملعب الإمارات في لندن.

وأكد المدرب البرتغالي أن حارس المرمى الاحتياطي التركي ألتاي بايندير سيشارك بدلاً من الكاميروني أندريه أونانا على الرغم من أخطائه التي تسببت في خروجه من ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة أمام توتنهام 3-4 الشهر الماضي.