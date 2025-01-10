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الرياضة

وفاة أكبر رياضي أولمبي في فرنسا

وفاة أكبر رياضي أولمبي في فرنسا
10 يناير 2025 23:03

 
باريس (أ ب)

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أعلن الاتحاد الفرنسي للتجديف وفاة روجر ليبرانشو، أكبر رياضي فرنسي سناً في الأولمبياد، عن عمر ناهز 102 عام.
وكان ليبرانشو عضواً بفريق التجديف الفرنسي في أولمبياد 1948، وأصبح بطل فرنسا في التجديف في 1946 و1947 ومثل فرنسا في أولمبياد لندن في سباق التجديف بزورق الثمانية ذو موجه الدفة، واحتل المركز الرابع.
واستمر في التجديف حتى بلغ 79 عاماً، وفقاً لما ذكره الاتحاد الفرنسي للتجديف.
وفي العام الماضي، حمل ليبرانشو الشعلة الأولمبية أثناء مرورها عبر مون سان ميشيل قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وذكرت اللجنة الأولمبية الفرنسية أنه بعد التحقق مع القسم الثقافي التابع لها، اتضح أن ليبرانشو كان أكبر رياضي شارك في الأولمبياد.

 

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