ليفركوزن «يصعق» دورتموند و«يخنق» بايرن ميونيخ

دورتموند (رويترز)



فاز باير ليفركوزن «حامل اللقب» 3-2 على مضيفه بروسيا دورتموند، بفضل هدفي باتريك شيك، ليحقق انتصاره السادس توالياً في دوري الدرجة الألماني لكرة القدم، ويقلص الفارق خلف بايرن ميونيخ المتصدر إلى نقطة واحدة.

وفي بداية قوية، سجل الفريق الضيف ثلاثة أهداف في أول 19 دقيقة مع عودة منافسات الدوري بعد العطلة الشتوية التي دامت ثلاثة أسابيع.

ودفع دورتموند، الذي قلص الفارق مرتين، بتشكيلة مؤقتة إلى حد كبير بسبب حالات الإنفلونزا والإصابات ليخسر الفريق للمرة الأولى على أرضه هذا الموسم.

وكان لابد من تشكيل دفاع لدورتموند في اللحظة الأخيرة، بعد استبعاد المدافعين فالديمار أنطون وإيمري تشان ورامي بن سبعيني وشلوتربيك، بالإضافة إلى نيكلاس زوله المصاب منذ فترة طويلة.

وظهر تأثير الغيابات على الفور، واقتنص ليفركوزن الكرة بفضل الضغط العالي وسجل ناثان تيلا من مسافة قريبة، بعد 25 ثانية فقط من بداية المباراة.

ولم يحصل دورتموند، الذي يعاني من غيابات عديدة بسبب الإصابة والمرض، على فرصة لاستعادة توازنه، إذ ضاعف ليفركوزن تقدمه في الدقيقة الثامنة عن طريق شيك الذي كلل هجمة مرتدة نموذجية.

وقلص صاحب الأرض الفارق عن طريق جيمي جيتنز بعد أربع دقائق، لكن المهاجم التشيكي شيك أعاد لليفركوزن فارق الهدفين في الدقيقة 19، بإنهاء رائع على القائم البعيد من هجمة مرتدة أخرى.

وبات رصيد اللاعب التشيكي الدولي، الذي سجل أيضاً أربعة أهداف في المباراة الأخيرة من عام 2024 ضد فرايبورج في 21 ديسمبر الماضي، 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

ولم تسنح لأصحاب الأرض أي فرص تذكر في الشوط الثاني، لكن دورتموند عاد إلى أجواء المباراة، عندما سجل سيرهو جيراسي من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

لكن ليفركوزن صمد تحت الضغط، وهو ما يرجع أساساً للأداء الدفاعي الرائع من قبل إدموند تابسوبا وبييرو هينكابي، ليصل إلى النقطة 35 بفارق نقطة خلف بايرن ميونيخ الذي يحل ضيف على بروسيا مونشنجلادباخ السبت.

وبعدما تجرع أول خسارة على ملعبه في الدوري هذا الموسم، يتجمد رصيد دورتموند عند 25 نقطة في المركز السادس.