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الرياضة

«ركنية» تفجر غضب وستهام في إنجلترا!

«ركنية» تفجر غضب وستهام في إنجلترا!
11 يناير 2025 10:05

برمنجهام (رويترز)

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قلب أستون فيلا تأخره بهدف، ليفوز 2-1 على وستهام يونايتد في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد هدف مثير للجدل من أمادو أونانا، وهجمة أنهاها مورجان روجرز، ليحرم المدرب جراهام بوتر من الفوز بمباراته الأولى مع الفريق الضيف.
وبعد يوم من تقديم بوتر مدرباً للفريق خلفاً ليولن لوبيتيجي، تقدم وستهام بهدف سجله البرازيلي لوكاس باكيتا في الدقيقة التاسعة، مستغلاً عرضية من كريسينسيو سمرفيل.
لكن مستوى أستون فيلا تحسن مع مرور الوقت، وأدرك أونانا التعادل في الدقيقة 71 من ركلة ركنية مثيرة للجدل، بعدما تصدى أوكاش فابيانسكي لمحاولة من إيان ماتسن، لتصل الكرة إلى لاعب الوسط الذي أودعها الشباك.
واحتج وستهام بأن الركلة الركنية لم يكن من الواجب احتسابها، وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن وستهام يملك حجة قوية، إذ سدد أونانا الكرة في الشباك من دون أن يقترب منه أي لاعب من الفريق الزائر.
وقال بوتر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «فوجئنا بأنها ركلة ركنية، لكن الحكم احتسبها، لا يوجد شيء يمكننا القيام به الآن».
وبعد 5 دقائق، سجل مورجان روجرز هدف الفوز مستغلاً تمريرة أولي واتكينز،
وقال روجرز لشبكة (ئي.تي.في) «هذا يُظهر إيماناً كبيراً بين أفراد التشكيلة، وأدركنا بأنه يمكننا العودة ضد أي فريق».
ووصل فيلا، الذي خرج من الدور الرابع على يد تشيلسي العام الماضي، إلى الدور الرابع في موسمين متتاليين للمرة الأولى منذ فعلها في موسمي 2014-2015 و2015-2016.
وقال أوناي إيمري مدرب فيلا «أنا سعيد للغاية لأننا لعبنا مباراة جيدة للغاية، ونزداد قوة وهيمنة، أنهينا المباراة بقوة، الفوز مهم للغاية من أجل الثقة».
وكانت الإصابات هي القصة الأهم في الشوط الأول الممل في معظمه، إذ خسر وستهام مهاجمه نيكلاس فولكروج بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في الدقيقة 16 قبل أن يخرج روس باركلي لاعب فيلا من الملعب، وهو يعرج بسبب إصابة واضحة في الكاحل بعدها بسبع دقائق.
واستحق وستهام التقدم 1-صفر قبل نهاية الشوط الأول، لكن فيلا ارتقى بمستواه ليتقدم بعد الاستراحة، ولم يكن الحظ حليفاً لجاكوب رامزي عندما سدد في القائم قبل النهاية.
وأتيحت لداني إنجز مهاجم وستهام فرصتان رائعتان في الوقت بدل الضائع، لكن روجرز أبعد تسديدته الأولى، ولم يتمكن إنجز من ضبط قدميه في المحاولة الثانية، فسدد الكرة عالياً وبعيداً عن المرمى أثناء سقوطه، بينما وضع المدرب بوتر رأسه بين يديه من فرط الإحباط.
وقال مدرب تشيلسي السابق «مر اللاعبون بأسبوع كبير، أسبوع صعب، ونحن بحاجة إلى التعافي واستعادة طاقتنا».
وفي مباراة أخرى، حجز ويكومب المنافس في الدرجة الثالثة مقعده في الدور الرابع بالبطولة، بتغلبه 2-صفر على بورتسموث المنافس في الدرجة الثانية، بفضل هدفي براندون هانلان وسوني برادلي. 

كأس الاتحاد الإنجليزي
أستون فيلا
وستهام
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