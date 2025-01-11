لاتسيو.. «الحفل الحزين» في «الذكرى 125»!



روما (أ ف ب)



عكَّر كومو احتفالات مضيفه لاتسيو بالذكرى السنوية الـ125 لتأسيسه، عندما أرغمه على التعادل 1-1 على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان لاتسيو في طريقه إلى استعادة نغمة الانتصارات، عندما تقدم بهدف لمهاجمه السنغالي بولاي ديا في الدقيقة 34، إثر تمريرة من لاعب الوسط الدولي الفرنسي ماتيو جندوزي.

لكن فريق العاصمة تلقى ضربة موجعة بطرد مهاجمه الفرنسي لوم تشاونا الذي تلقى إنذارين في الدقيقتين 57 و58، فاستغل الضيوف النقص العددي، وأدركوا التعادل عبر قائده المهاجم باتريك كوتروني، إثر عرضية من البرازيلي جابريال ستريفيزا (72)، وهو الهدف السادسة لكوتروني هذا الموسم.

وهو التعادل الثاني للاتسيو في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والثالث هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، فيما صعد كومو، إلى المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، حيث يسعى إلى البقاء في موسمه الأول في الدوري منذ أكثر من عقدين.

وخسر كومو الذي يشرف على تدريبه لاعب الوسط الدولي الإسباني السابق سيسك فابريجاس خدمات مهاجمه الأساسي الأرجنتيني باس المعار من ريال مدريد الإسباني، إثر تعرضه لإصابة في الدقيقة 20، بسبب تدخل قوي المدافع الفرنسي صامويل جيجو، ومن المرجح أن يغيب عن مواجهة مضيفه ميلان الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة.

وتقدم لاتسيو في الدقيقة 34 عن طريق ديا، فاحتفل الفريق والمشجعون بتأسيس النادي، نادياً متعدد الرياضات في التاسع من يناير 1900.

ولعب لاتسيو بزي خاص، وقبل المباراة تم عرض تاريخ موجز للنادي على شاشات الملعب، بينما احتفل المشجعون بالذكرى السنوية للنادي بعرض مكتوب عليه تاريخ تأسيس النادي بالأرقام الرومانية.

ولم تكن مدرجات ملعب الأولمبيكو ممتلئة بالجماهير بسبب إقامة المباراة يوم الجمعة، حيث كان أحد المدرجات فارغاً تقريباً، على الرغم من احتفالات الذكرى السنوية.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات أودينيزي مع أتالانتا، وإمبولي مع ليتشي، وتورينو مع يوفنتوس، وميلان مع كالياري، والأحد بمباريات جنوى مع بارما، وفينيتسيا مع إنتر، وبولونيا مع روما، ونابولي مع فيرونا، على أن تختتم الاثنين بمباراة مونزا مع فيورنتينا.