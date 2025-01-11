«النزيف المستمر» يضع موناكو تحت التهديد!



باريس (أ ف ب)



واصل موناكو نزيف النقاط، بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه نانت 2-2 على ملعب «لابوجوار» في نانت، ضمن افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعاد فريق الإمارة من بعيد، وأفلت من الخسارة الثانية توالياً، بعدما تخلف بهدفين لماتيس البين (12) وكيفان أميان (47)، إثر تمريرتين حاسمتين من الويلزي سوربا توماس، قبل أن يرد الضيوف بهدفين في سبع دقائق عبر الدوليين السويسري بريل إمبولو (52) والغاني محمد ساليسو (59).

وهي النقطة الخامسة لموناكو في مبارياته الخمس الأخيرة، وعجز عن اللحاق ولو مؤقتاً بمرسيليا إلى المركز الثاني، حيث رفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين خلف الفريق الجنوبي الذي يحل ضيفاً على رين السبت.

وبات موناكو مهدداً بلحاق ليون به إلى المركز الثاني، في حال فوزه على مضيفه بريست السبت.

وبعد انطلاقة قوية هذا الموسم، تراجعت وتيرة فريق الإمارة في الأسابيع الأخيرة بعد أن مني بخسارتين، مقابل فوز وتعادلين في آخر 5 مراحل من «ليج 1»، فضلاً عن خسارتين في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستهل العام بخسارته أمام سان جيرمان في مواجهة كأس الأبطال الفرنسية التي أقيمت في الدوحة (0-1) الأحد.

ومُني موناكو اللاهث خلف لقبه الأول منذ عام 2017، عندما تُوج بالدوري، بخسارة ثالثة في نهائي كأس الأبطال أمام سان جيرمان بعد عامي 2017 (1-2) و2018 (0-4).

في المقابل، تعادل نانت للمرة الثانية توالياً بعد الأولى مع ليل (1-1) في المرحلة الماضية، والسابعة هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 16 نقطة، وتخلص مؤقتاً من المركز السادس عشر مرتقياً إلى الرابع عشر بفارق الأهداف أمام أنجيه وسانت إتيان اللذين يلعبان الأحد مع مضيفيهما مونبلييه وباريس سان جيرمان المتصدر توالياً.

وتأثر موناكو بغيابات عديدة في صفوفه أبرزها الجزائري الأصل ماجنيس أقليوش الذي انسحب في اللحظة الأخيرة، والروسي ألكسندر جولوفين وجورج إيلينيكينا، والياباني تاكومي مينامينو، والأميركي فلورين بالوجون.

واستفاد مونكاو من خطأين فرديين فادحين لأصحاب الأرض للعودة في النتيجة، في حين بذل نانت كل ما في وسعه هجومياً لتحقيق الفوز، لكنه فرط في تقدمه بثنائية نظيفة.

ويعتبر نانت أحد الفرق التي خسرت أكبر عدد من النقاط في الدوري، بعد تقدمها في النتيجة، من أصل 9 مباريات تقدموا خلالها في النتيجة، سقط رجال المدرب أنطوان كومبواريه في فخ التعادل أربع مرات وخسروا مرتين.

وفي مباراة ثانية، لم تكن حال ليل أفضل من موناكو، وسقط بدوره في فخ التعادل أمام مضيفه أوكسير صفر-صفر.

ولعب أوكسير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56، إثر طرد مدافعه بول جولي، دون أن يستثمر الضيوف النقص العددي.

وهو التعادل الثالث توالياً لليل والثامن هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، وبات مهدداً بالتراجع إلى المركز السادس، في حال فوز ليون على مضيفه بريست، ونيس على مضيفه رينس السبت.

في المقابل، عجز أوكسير عن الفوز للمباراة الخامسة توالياً (هزيمتان وثلاثة تعادلات)، فرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً بفارق نقطتين أمام ستراسبورج ورينس المرشحين للتقدم عليه في الترتيب، في حال فوزهما على تولوز الأحد ونيس السبت توالياً، وثلاث نقاط أمام بريست المرشح للحاق به، في حال فوزه على ليون السبت.