ميسي يستعد للموسم المزدحم مع إنتر ميامي



فلوريدا (أ ب)



يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جولة تحضيرية جديدة استعداداً للموسم الجديد مع فريق إنتر ميامي الأميركي، حيث سيلعب الفريق، الذي تُوج بلقب درع المشجعين، خمس مباريات في أربعة بلدان مختلفة استعداداً لانطلاق موسم 2025. وأعلن النادي الأميركي، عن ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى، حيث يبدأ إنتر ميامي بمواجهة يونفيرستاريو دي ديبورتيس في مدينة ليما البيروفية 29 يناير الجاري.

وبعد ذلك سيتجه الفريق إلى بنما لمواجهة سبورتنج سان ميجيلتو في الثاني من فبراير المقبل، قبل أن يذهب إلى مدينة سان بيدرو سولا في هندوراس، حيث سيواجه فريق ديبورتيفو أولمبيا يوم الثامن من فبراير المقبل.

وكانت أول وآخر مباراة في فترة الإعداد للموسم معروفة بالنسبة للفريق، حيث سيواجه كلوب أميركا المكسيكي في لاس فيجاس يوم 18 يناير الجاري، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة أورلاندو سيتي، منافسه في الدوري الأميركي، في تامبا بفلوريدا يوم 14 فبراير المقبل.

ويخوض إنتر ميامي 34 مباراة في الموسم بالدوري الأميركي، بالإضافة إلى خمس مباريات استعدادية للموسم وثلاث بطولات كأس، مما يمكن أن يصل بعدد المباريات التي يخوضها الفريق في الموسم إلى 50 مباراة بسهولة، بغض النظر عن المباريات الدولية التي يخوضها ميسي وآخرون من لاعبي إنتر ميامي.