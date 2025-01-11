الأهلي.. «الصحوة مستمرة» في الدوري السعودي



الرياض (أ ف ب)



واصل الأهلي انتفاضته، وحقق فوزه الخامس توالياً، عندما تغلب على ضيفه الشباب 3-2 على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في قمة المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وضرب الأهلي بقوة بتقدمه بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها الإنجليزي إيفان توني، بعد 42 ثانية، والإسباني جابريال فيجا (13) وسعد بلعيد (48)، قبل أن يرد الشباب بهدفين للمدافع التركي ديميرال ميريح (72 خطأ في مرمى فريقه) ومصعب الجوير (95).

وهو الفوز الثامن للأهلي هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بينما مني الشباب بخسارته الثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والأولى في ثاني مباراة بقيادة مدربه الجديد التركي فاتح تيرم، خليفة البرتغالي فيتور بيريرا المنتقل إلى تدريب ولفرهامبتون الإنجليزي، بعد أولى حقق خلالها الفوز على الفيحاء 2-1 في ربع نهائي الكأس، وتجمد رصيد الشباب عند 23 نقطة في المركز السادس.

وبكر الأهلي بالتسجيل، وتحديداً بعد 42 ثانية عبر توني، إثر تمريرة عرضية من الدولي الجزائري رياض محرز تابعها برأسه داخل مرمى عبدالله المعيوف في أسرع هدف في المسابقة منذ هدف السوري عمر السومة في مرمى الرائد، بعد 32 ثانية عام 2014.

وواصل الأهلي الضغط على دفاع الشباب، من أجل تسجيل الهدف الثاني، ونجح في مسعاه عبر فيجا، بعد مجهود فردي رائع للدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وتمريرة أنهاها الإسباني بتسديدة داخل شباك المعيوف (13).

وأنقذ المعيوف مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة توني، إثر تمريرة عرضية لمحرز (30).

وعزز بلعيد تقدم أصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني مستغلاً كرة مرتدة من العارضة (48).

وقلص الشباب الفارق بفضل «النيران الصديقة»، عندما سجل ميريح بالخطأ في مرمى فريقه (72)، قبل أن يضيف الجوير الهدف الثاني بتسديدة سكنت شباك الدولي السنغالي إدوار ميندي (95).