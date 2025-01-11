إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع المدرب الجديد



لندن (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية أن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع ديفيد مويس لتدريب الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ملاك النادي الجدد مجموعة «فريدكين» استهدفوا مويس منذ الانفصال عن المدرب شين ديتش قبل ساعات من الفوز على بيتربورو في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويبدو أن مجموعة «فريدكين» لم تهدر أي وقت في إتمام الصفقة، التي ستجعل مويس يفتتح عصراً جديداً للنادي، عندما يبدأ مبارياته على ملعبه الجديد براملي مور دوك في الموسم المقبل.

وذكرت التقارير أن مويس، الذي لم يعمل منذ رحيله عن وستهام بنهاية الموسم الماضي، وافق على عقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، ويقود الفريق أمام أستون فيلا يوم الأربعاء المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.