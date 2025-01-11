الأحد 12 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع المدرب الجديد

إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع المدرب الجديد
11 يناير 2025 11:38

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أستون فيلا يفتح الباب مع «المغضوب عليه» في سان جيرمان
نيوكاسل «مهدد» برحيل «الحارس»


ذكرت تقارير إعلامية أن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع ديفيد مويس لتدريب الفريق.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ملاك النادي الجدد مجموعة «فريدكين» استهدفوا مويس منذ الانفصال عن المدرب شين ديتش قبل ساعات من الفوز على بيتربورو في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
ويبدو أن مجموعة «فريدكين» لم تهدر أي وقت في إتمام الصفقة، التي ستجعل مويس يفتتح عصراً جديداً للنادي، عندما يبدأ مبارياته على ملعبه الجديد براملي مور دوك في الموسم المقبل.
وذكرت التقارير أن مويس، الذي لم يعمل منذ رحيله عن وستهام بنهاية الموسم الماضي، وافق على عقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، ويقود الفريق أمام أستون فيلا يوم الأربعاء المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
ديفيد مويس
وستهام
أستون فيلا
آخر الأخبار
تاكر كارلسون خلال جلسة ضمن قمة المليار متابع
علوم الدار
الكاتب الأميركي تاكر كارلسون: لم ألتقِ بقائد يشبه محمد بن زايد في حكمته وتواضعه
11 يناير 2025
جانب من توزيع كسوة الشتاء على أطفال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل دعمها الإنساني للنازحين في غزة
اليوم 01:24
أطفال يصطفون لإعادة إمدادهم بالمياه في مخيم مؤقت للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يشل عمليات الإطفاء والإنقاذ في غزة
اليوم 01:24
شاب يقف قرب موقع تعرض للقصف في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مباحثات قطرية أميركية حول  جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:24
طفل يحمل كرتونة مساعدات مقدمة من «الأونروا» في دير البلح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأونروا: أرشفة تاريخ اللاجئين الفلسطينيين
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©