مولودية الجزائر يقترب من «ثمانية الأبطال»



الجزائر (أ ف ب)



بات مولودية الجزائر الجزائري على أعتاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إثر تغلبه على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 1-0 على ملعب «5 يوليو» في العاصمة الجزائرية، في افتتاح الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل أكرم بوراس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الثاني للمولودية، بطل نسخة 1976، بعد الأول على يونغ أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية، مقابل تعادلين وخسارة، فعزز موقعه في المركز الثاني، برصيد ثماني نقاط بفارق نقطتين خلف الهلال السوداني المتصدر وأول المتأهلين إلى ثمن النهائي.

وقد يضمن المولودية تأهله رسمياً الأحد، إذا خرج الهلال فائزاً ضد ضيفه يونج أفريكانز، وبخلاف هذا الأمر ينتظر الفريق الجزائري الجولة الأخيرة، عندما يواجه مضيفه التنزاني، ويكفيه وقتها التعادل للحاق بركب المتأهلين.

في المقابل، تجمد رصيد مازيمبي، حامل اللقب خمس مرات، عند نقطتين في المركز الأخير.

وبسط الفريق الجزائري سيطرته على اللقاء، ولا سيما أنه كان يملك الحافز لتحقيق الانتصار، فيما كان مازيمبي يدرك أن حظوظه شبه معدومة، ولهذا بادر المدرب التونسي للمولودية خالد بن يحيى إلى الزج بتشكيلة متوازنة دفاعياً وهجومياً مع السيطرة على وسط الملعب.

وأثمر ضغط الفريق الجزائري عن اقتناص ركلة جزاء، عندما تعرض الطيب مزياني للعرقلة من قائد مازيمبي ماجلوار نتامبوي، انبرى لها بوراس وسجلها بطريقة متميزة (36).

واحتفظ «العميد» بأفضليته في الشوط الثاني، على الرغم من محاولة الفريق الضيف إلى العودة لأجواء اللقاء وتدارك النتيجة، حيث حاول الوصول إلى شباك الحارس الجزائري عبد اللطيف رمضان، إنما من دون جدوى.

في المقابل، عمد بن يحيى إلى تعزيز وسطه بناصر الخبرة، حيث أشرك الثنائي الدولي السابق أندي ديلور وزكريا دراوي، حيث صنع الفريق فرصاً عبر مزياني وأمين مسوسة، من دون أن يفلح في تعزيز تقدمه، كما تصدت العارضة لرأسية ديلور (90).