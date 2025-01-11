أستون فيلا يفتح الباب مع «المغضوب عليه» في سان جيرمان



أنور إبراهيم (القاهرة)



انضم أستون فيلا الإنجليزي إلى قائمة الأندية التي تهتم بالحصول على خدمات الإسباني ماركو أسينسيو مهاجم باريس سان جيرمان، بعد أن ترددت أنباء عن احتمال رحيله عن «حديقة الأمراء» في «الميركاتو الشتوي».

غير أن سان جيرمان لم يُقدم حتى الآن على أي صفقات جديدة بالبيع أو الشراء، رغم مرور أكثر من عشرة أيام على فتح سوق الانتقالات الشتوية في أول يناير الحالي، وإن كانت الأمور بدأت في التحرك بالنسبة لأسينسيو «غير المرغوب» في استمراره مع الفريق، بعد أن أسقطه مواطنه لويس إنريكي المدير الفني من حساباته وخططه منذ 26 نوفمبر الماضي، حيث لم يلعب إلا 18 دقيقة فقط من وقتها، وهو وضع يعكس تراجع ترتيبه بين لاعبي الهجوم، خاصة منذ شفاء المهاجم البرتغالي جونسالو راموس.

وذكرت صحيفة لوباريزيان أن أسينسيو تعرض لانتقادات كثيرة من جانب مدربه أمام زملائه في غرفة الملابس، ما سبب له حالة من الإحباط وخيبة الأمل، دفعته للتفكير في الرحيل هذا الشتاء، وهو الخيار الذي لم يكن يفكر فيه قبل أسابيع عديدة.

ومن جانبها، ذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أن خبرة أسينسيو الفائز مع فريقه السابق ريال مدريد بثلاث بطولات دوري أبطال، جعلت الطلب عليه كبيراً في سوق الانتقالات.

وقالت الشبكة إن مواطنه أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا مهتم بالحصول على خدماته، لأنه يعرف جيداً ما يتمتع به من إمكانيات فنية وخبرة.

ويمتد عقد أسينسيو مع سان جيرمان حتى «صيف 2026، وكان انتقل مجاناً من ريال مدريد إلى «الباريسي» في «صيف 2023»، وهو الآن يبحث عن تحدٍ جديد في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ومن الممكن أن يحقق أستون فيلا له هذا الطموح، كما يمثل فرصة جيدة للاعب لإعادة تنشيط مسيرته في «بيئة تنافسية» وحتى تمكنه العودة إلى صفوف منتخب بلاده «لاروخا»، كما أنه خيار مناسب لـ«الفيلانس» لتدعيم هجومه حتى يواصل المنافسة على مقعد في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» أو الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ويحظى أسينسيو أيضاً بمتابعة أندية أخرى كثيرة، من بينها أرسنال ونيوكاسل وريال سوسيداد وريال بيتيس وليون وإنتر ميلان، ولكن أياً منها لم يتقدم بعرض رسمي إلى سان جيرمان.