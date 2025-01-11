راشفورد «حائر» مع اليونايتد ومطلوب في برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية النقاب عن أن برشلونة يأمل في الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد «27 عاماً» لاعب مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم فقط، وقالت إن اللاعب يعاني صعوبات في «أولد ترافورد» منذ فترة ليست قصيرة، حيث استبعده البرتغالي روبن أموريم المدير الفني الجديد من قائمة الفريق 5 مرات، بينما جلس على «دكة البدلاء» خلال مباراة نيوكاسل يونايتد في 30 ديسمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن وكلاء راشفورد قاموا بزيارة لبرشلونة الخميس من أجل «جس النبض»، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن المنافسة ستكون ضارية فيما يتعلق بملف هذا اللاعب، نظراً لأنه يجذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الأخرى، وفي مقدمتها ميلان الإيطالي، الذي تقدم بالفعل بعرض مبدئي لإدارة اليونايتد، حسبما ذكرت صحف إيطاليا.

وتابعت الصحيفة الكتالونية: حتى تنجح صفقة راشفورد للبارسا، لا بد أن يتخلص الفريق أولاً من بعض اللاعبين حتى لا يحدث تجاوز جديد لـ«سقف الرواتب»، احتراماً لقواعد اللعب المالي النظيف، خاصة بعد الجدل، الذي ثار مؤخراً بسبب فشل تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في رابطة الدوري الإسباني «الليجا» والاتحاد الإسباني لكرة القدم، لولا تدخل المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، الذي سمح بتسجيل اللاعبين كإجراء احترازي، ما أثار غضب الأندية الإسبانية الأخرى.

الغريب أن راشفورد نفى عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي رغبته في الرحيل هذا الشتاء، رغم أنه سبق له أن أعلن استعداده لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر، خلال مقابلة مع الصحفي الإنجليزي الشهير هنري وينتر في 17 ديسمبر الماضي.

وأمضى راشفورد 9 مواسم في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» لاعباً لليونايتد حتى الآن، وصرح لصحيفة «ذا صن» مؤخراً بأنه تعلم الكثير ونضج كلاعب وإنسان، مؤكداً أنه لم يندم مطلقاً على هذه السنوات التسع بحلوها ومرها، وأنه يحاول دائماً الاحتفاظ بتوازنه.

وقالت الصحيفة إن راشفورد الذي ينتهي عقده مع اليونايتد في صيف 2028، مطلوب أيضاً في باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، وها هو برشلونة يسعى في طلبه أيضاً بعد أن فشل في التعاقد مع الدولي الإسباني نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو، الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة أن راشفورد مناسب أيضاً للعب لأرسنال أوتشيلسي في إنجلترا، ولكن لأنه خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، من الصعب استجابته لأي عرض من هذين الناديين الإنجليزيين، حتى لا تنقلب عليه جماهير «الشياطين الحمر».