«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»

محمد حسن (دبي)

حققت خيول جودلفين «ثلاثية» رائعة خلال حفل سباق كرنفال سباقات دبي بمضمار ميدان، والذي اشتمل على 8 أشواط، فيما ظفر «تولي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط السابع، وتضمنت ثلاثية جودلفين التي جاءت بإشراف شارلي أبلبي سباق لورد نورث هانديكاب، الشوط الرئيس في الحفل، فيما حقق فارس الفريق «الأزرق» وليام بيوك ثنائية.

وتوج نجم جودلفين «فيرست كونكويست» بقيادة ميكايل برزلونا، بلقب لورد نورث هانديكاب الذي أقيم في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1800 متر، متفوقاً بفارق 3.8 أطوال عن الوصيف «سي هيكتور»، وسجل البطل 1:46:72 دقيقة.

وجاء فوز «تولي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، في الشوط السابع «مجمع جافزا اللوجستي» لمسافة 1000 متر، مسجلاً 00:56:55 دقيقة.

وخطف نجم جودلفين «سيمبول أوف أونور» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، لقب الوصل ستيكس في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر «شروط»، مسجلاً 1:07:93 دقيقة.

وكان «كريتيف ستوري» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، قد استهل ثلاثية جودلفين عندما انتزع لقب الشوط الثاني «مجمع الصناعات الوطنية» لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، وسجل 1:22:68 دقيقة.

وافتتح الحفل الجواد «هارت أوف أونر» لجيم وكلير المحدودة، بإشراف جيمي أوسبورن، وقيادة أدري دي فريز، بالفوز بلقب الشوط الأول لسباق «مدينة دبي الملاحية» لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:37:55 دقيقة.

ولمع «برق الإمارات» لإسماعيل محمد بإشرافه، وقيادة ساندرو بايفا، في الشوط الثالث «منطقة دبي للسيارات» لمسافة 1200 متر «تكافؤ» عندما ظفر باللقب، وسجل 1:12:08 دقيقة.

وفاز «فايولنت جستس» لفابيهاف شاه، بإشراف دوج واستون، وقيادة سام هيتشكوت، بلقب الشوط السادس «جافزا» لمسافة 2000 متر، وسجل البطل 2:04:84 دقيقة.

واختتم «ثندرينج» لهورسيس أند باريرز، بإشراف جوليرمو أريزوكوريتا، وقيادة فاكلاف جانساك، الحفل بالفوز بلقب بالشوط الثامن والأخير على لقب «جافزا وان» لمسافة 2410 أمتار «تكافؤ»، وسجل البطل 2:28:14 دقيقة.