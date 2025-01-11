الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»



عمان (أ ف ب)



وجَّه المدرب المغربي للمنتخب الأردني لكرة القدم جمال السلامي الدعوة للمرة الأولى إلى مدافع بريمر الألماني (درجة رابعة) أحمد عساف، وجناح إتش بي هوجه الدنماركي (درجة أولى) محمد فخري الناصر للانضمام إلى معسكر تدريبي في الدوحة من 15 إلى 29 يناير الجاري.

ويتأهب منتخب الأردن لمواصلة مشواره في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدرة (14 نقطة) والعراق الثاني (11)، وأمام عُمان (6) والكويت (4) وفلسطين (3).

ويلتقي الأردن مع ضيفه الفلسطيني ومضيفه الكوري الجنوبي في 20 و25 مارس المقبل في الجولتين السابعة والثامنة.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.

ويتضمن معسكر الدوحة المعسكر خوض مباراة ودية مع أحد الأندية القطرية في 21 الجاري، ثم مواجهة زينيت سان بطرسبورج الروسي في 24 منه، على أن يلاقي منتخب أوزبكستان في 27 من الشهر ذاته في اختتام المعسكر.

ويلعب عساف (25 عاماً) في مركز الظهير الأيمن وبإمكانه اللعب في مركز الظهير الأيسر أيضاً، فيما يلعب الناصر (27 عاماً) الذي سبق له الدفاع عن مسيمير القطري وبرقان الكويتي، في مركز الجناح الأيسر.

واختار السلامي 24 لاعباً من الأندية المحلية، فيما يغيب أغلب محترفيه في الخارج في مقدمتهم الثلاثي موسى التعمري (مونبلييه الفرنسي)، يزن النعيمات (العربي القطري) وعلي علوان (سيلانجور الماليزي).

وتضم القائمة يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، إحسان حداد، عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، مهند خير الله، أحمد أيمن، مصطفى كمال، ورد البري، يوسف أبو جزر، علي حجبي، خالد زكريا، عون المحارمة، محمد كحلان، عامر جاموس، مهند سمرين، أحمد العواودة، أيهم هشام، أحمد العرسان، بكر كلبونة، محمد أبو رزق، محمد العكش، وأحمد عساف ومحمد الناصر.