بيرسي تاو ينتظر الظهور الأول في «السوبر الإماراتي القطري»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يتأهب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الأهلي المصري، المنتقل حديثاً إلى قطر القطري، للظهور الأول مع ناديه الجديد، في مباراته أمام مضيفه النصر، والمقررة مساء الجمعة المقبل، باستاد آل مكتوم، على لقب «كأس السوبر الإماراتي القطري».

وتنطلق الخميس المقبل منافسات النسخة الثانية لبطولة السوبر الإماراتي القطري، والتي تستمر إلى 19 يناير الجاري، تحت شعار «الحدث الأهم»، وتتضمن 4 مباريات بين فرق إماراتية وقطرية، للمنافسة على 4 ألقاب، هي درع التحدي، وكأس السوبر، ودرع السوبر، وكأس التحدي على الترتيب.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، رحيل بيرسي تاو، خلال «الميركاتو الشتوي» إلى قطر، وقال: «تاو رحل إلى فريق آخر، وهو موجود حالياً في قطر».

وخاض بيرسي تاو 15 مباراة بقميص الأهلي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، وتُوج بـ12 لقباً مع الأهلي، حيث حصل على بطولتي دوري ومثلهما دوري أبطال أفريقيا، و4 ألقاب سوبر مصري، ولقب سوبر أفريقي، ولقبين لكأس مصر، ولقب القارات الثلاث في بطولة إنتركونتيننتال 2024.