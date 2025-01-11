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الرياضة

«صدارة ثلاثية» لدوري السلة

«صدارة ثلاثية» لدوري السلة
11 يناير 2025 13:30

 
علي معالي (أبوظبي)

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يشهد دوري السلة «صدارة ثلاثية»، بعد فوز الشارقة على الوحدة 107-94، في «الجولة الـ14» ليرفع «الملك» رصيده إلى «24 نقطة»، متساوياً مع النصر وشباب الأهلي، لترتفع درجة المنافسة على اللقب.
جاءت المباراة حماسية بين الفريقين، وقدم الوحدة أداءً جيداً أمام منافس شرس وقوي، والتقارب في النتيجة يؤكد التطور الكبير في مستوى لاعبي «العنابي».
انتهت الأرباع الثلاثة الأولى لمصلحة الشارقة «32-26 و19-14 و27-25»، وجاء التعادل في «الربع الأخير» 29-29، وأدار المباراة التي جرت على صالة نادي الشارقة بـ«الإمارة الباسمة» طاقم مكون من الدولي حمزة عباس، والدولي سالم الزعابي، وجهاد أحمد، وراقبها الدولي يعقوب غابش.
ويخوض الشارقة والنصر مباراة مهمة، فيما يلتقي شباب الأهلي مع البطائح، ضمن «الجولة الـ11» المؤجلة، وبعدها تتوقف البطولة لإقامة «النسخة الـ34» من «دولية دبي»، إضافة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا للمنتخبات.

 

الإمارات
دوري السلة
الشارقة
الوحدة
النصر
شباب الأهلي
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