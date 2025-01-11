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الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة في «السوبر الإسباني».. الأرقام تتحدث!

ريال مدريد وبرشلونة في «السوبر الإسباني».. الأرقام تتحدث!
11 يناير 2025 14:00

معتز الشامي (أبوظبي)
تتجه الأنظار غداً الأحد إلى جدة، وتحديداً ملعب مدينة الملك عبدالله، الذي يحتضن «كلاسيكو الأرض» بين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك للعام الثالث على التوالي، في الأراضي السعودية، التي تشهد نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، وذلك بعد فوز الفريق الكتالوني على أتلتيك بلباو 2-0 يوم الأربعاء الماضي، وفوز «الملكي» على مايوركا 3-0 يوم الخميس، لنصل إلى المواجهة المنتظرة بين الغريمين الكبيرين على أول لقب في الموسم الإسباني، ليقام أول «كلاسيكو» في عام 2025 عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.
ويسعى برشلونة للفوز بأول لقب له تحت قيادة هانسي فليك، وبلقب كأس السوبر الإسباني الخامسة عشرة في تاريخه، لكن ريال مدريد قد يعادله بالفوز غداً، وهو أمر سيحاول برشلونة جاهداً منع حدوثه.
وسوف تتاح الفرصة لفريق برشلونة، لتعويض الهزيمة الثقيلة أمام ريال مدريد في نهائي العام الماضي، وهو الأمر الذي يبدو أن الفريق قادر على فعله بعد تسجيل 4 أهداف في مرمى ريال مدريد في مباراة الدوري على ملعب «سانتياغو برنابيو» في وقت سابق من هذا الموسم.
ويمتلك ريال مدريد وبرشلونة تاريخ طويل من المواجهات في كأس السوبر الإسباني، إذ يعود أول لقاء بينهما إلى موسم 1988-1989.


* إحصائيات المواجهات المباشرة على لقب السوبر:

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- إجمالي المباريات: 18
- انتصارات ريال مدريد: 9
- انتصارات برشلونة: 7

* ألقاب كأس السوبر الإسباني:
- برشلونة «الرقم القياسي» 14 لقباً.
- ريال مدريد 13 لقباً.

ريال مدريد
برشلونة
السوبر الإسباني
السعودية
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