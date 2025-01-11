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الرياضة

أنشيلوتي: هذا رأيي حول أولمو ومصيدة التسلل!

أنشيلوتي: هذا رأيي حول أولمو ومصيدة التسلل!
11 يناير 2025 13:46

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قبل مواجهة برشلونة يوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة السعودية، عن إعادة تسجيل داني أولمو، ليكون متاحاً مع «البلوجرانا» في المباراة، وقال: «إذا لعب أولمو وكان بطل اللقاء، سيتبادر إلى ذهني أننا لم نتمكن من إيقاف لاعب جيد جداً، لن نفكر في مسألة تسجيله، إذا لعب سنفكر في الدفاع أمامه بأفضل طريقة لأنه يملك الكثير من الجودة».
وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي الرسمي قبل المباراة، إن النهائي ليس نهاية الموسم، وقال: «في حالة الهزيمة سيستمر الموسم، إنها مباراة نهائية، ونحن قريبون من لقب آخر، ويجب أن نفكر بشكل إيجابي، وفي كرة القدم كل شيء قابل للحدوث، إذا كان المنافس قوياً مثل برشلونة، إلا أننا في تحسن منذ أكتوبر الماضي، عندما خسر ريال مدريد برباعية في «الكلاسيكو»، والهزيمة لن تكون جيدة، لذلك نريد مواصلة التقدم إلى الأمام».
وفيما يتعلق بخطة مصيدة التسلل التي نجح فيها هانزي فليك مدرب برشلونة ضد ريال مدريد في وقت سابق من الموسم، قال الإيطالي: «التعامل مع خطة التسلل أمر مهم في المباراة، وقمنا بتحليل الأمر والتحضير له».
وأكد المدرب أن جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، سيكون متاحاً لخوض المواجهة، ولن يكون هناك مفاجآت في التشكيلة التي يعتمد عليها.

السعودية
جدة
كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد
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كارلو أنشيلوتي
داني أولمو
هانسي فليك
جود بيلينجهام
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