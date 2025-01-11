ريال مدريد يدخل «التحدي العاشر» أمام برشلونة لمعادلة «قياسية السوبر»



معتز الشامي (أبوظبي)



من المتوقع أن تشهد مواجهة ريال مدريد وبرشلونة فصلاً مثيراً جديداً في التنافس التاريخي بين عملاقي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، وهما الفريقان اللذان التقيا أكثر من مرة في كأس السوبر.

وفي «النسخة الـ41»، لا تزال كأس السوبر تخضع لهيمنة «الريال» و«البارسا»، إذ يستحوذان معاً على ثلثي ألقاب البطولة، مع أفضلية طفيفة لبرشلونة الذي يملك 14 لقباً مقابل 13 لقباً لريال مدريد.

ويقف ريال مدريد أمام فرصة جديدة يوم الأحد، بهدف معادلة الرقم القياسي لبرشلونة في الفوز بالسوبر، بينما يحاول «البلوجرانا» توسيع الفارق التاريخي في حصد اللقب أمام «الميرنجي».

بينما سيكون «الكلاسيكو» هو العاشر الذي يجمع بين الكبيرين على لقب السوبر الإسباني، وتعتبر المباراة أكثر أهمية لـ«الريال»، خاصة أنه تفوق خلال المواجهات التسع الماضية، بالفوز بـ7 ألقاب مقابل لقبين فقط لـ«البارسا»، ويعود آخر انتصار لـ«الميرنجي» في النهائي أمام برشلونة إلى العام الماضي في الرياض، إذ فاز فريق كارلو أنشيلوتي 4-1، وسجل ريال مدريد 35 هدفاً، مقابل 22 هدفاً لبرشلونة في «الكلاسيكو السوبر» بينهما.

ومن ناحية أخرى، لم يُهزم ريال مدريد في نهائي كأس السوبر منذ موسمين، كما أنه أدى بمستوى جيد أيضاً إلى مواجهات مثيرة بين الفريقين، وفي نصف نهائي 2022، تغلب ريال مدريد على برشلونة 3-2 في الوقت الإضافي بهدف حاسم من فيديريكو فالفيردي، مؤكداً هيمنته على «كلاسيكيات» البطولة.

وانعكست الهيمنة التاريخية لكلا الفريقين، حيث لم يكن هناك سوى 4 نسخ فقط، لم يلعب فيها أي منهما المباراة النهائية في آخر 5 نسخ منذ أقيمت البطولة بنظام «الفرق الأربعة»، حيث رجحت كفة ريال مدريد 3 مرات، وبرشلونة مرة واحدة، وفاز بلباو بـ«نسخة 2021».

نتائج «الكلاسيكو» في «السوبر الإسباني»

1989-1988: ريال مدريد - برشلونة «2-0» «1-2»

1991-1990: برشلونة - ريال مدريد «0-1» «1-4»

1994-1993: ريال مدريد - برشلونة «3-1» «1-1»

1998-1997: برشلونة - ريال مدريد «2-1» «1-4»

2012-2011: ريال مدريد - برشلونة «2-2» «2-3»

2013-2012: برشلونة - ريال مدريد «3-2» «1-2»

2018-2017: برشلونة - ريال مدريد «1-3» «0-2»

2023-2022: ريال مدريد - برشلونة «1-3»

2024-2023: ريال مدريد - برشلونة «4-1»



أبطال السوبر الإسباني

برشلونة: 14

ريال مدريد: 13

بلباو، ديبورتيفو لاكورونيا: 3

أتلتيكو مدريد: 2

فالنسيا، إشبيلية، سرقسطة، مايوركا، ريال سوسيداد: 1



