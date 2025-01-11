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الرياضة

40 مليون يورو مكافآت «السوبر الإسباني» في السعودية

40 مليون يورو مكافآت «السوبر الإسباني» في السعودية
11 يناير 2025 15:00

معتز الشامي (أبوظبي)

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خصصت الجهة المنظمة لكأس السوبر الإسباني في السعودية 40 مليون يورو للاتحاد الإسباني لكرة القدم، مقابل استضافة مباريات البطولة.
وانطلقت كأس السوبر الإسباني في السعودية من نصف النهائي، حيث تغلب برشلونة على أتلتيك بلباو 2-0، وتفوق ريال مدريد على ريال مايوركا 3-0، ليضرب «البارسا» و«الميرنجي» موعداً مع «كلاسيكو ناري» على ملعب «الجوهرة المشعة» الأحد.
وتوزع قيمة استضافة كأس السوبر الإسباني، إلى 20 مليون يورو لدعم مسابقات الفئات العمرية الأخرى وتطوير كرة القدم في إسبانيا، فيما يتم توزيع الـ20 مليون يورو الأخرى بين الفرق الأربعة المشاركة في البطولة، بحيث يحصل برشلونة والريال على 6 ملايين يورو لكل منهما، وبلباو على 3 ملايين يورو، وريال مايوركا على 1.5 مليون.
بينما يحصل الفريق المتأهل إلى نهائي كأس السوبر على مليون يورو إضافي، بصرف النظر عن ما تقاضاه للمشاركة في البطولة، ويحصل الفائز بالبطولة على مليوني يورو.

 

السعودية
جدة
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيك بلباو
ريال مايوركا
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