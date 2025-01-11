فليك و11 لاعباً يبحثون عن اللقب الأول مع برشلونة!

معتز الشامي (أبوظبي)



يطمح برشلونة إلى إحراز لقبه الأول هذا الموسم، عندما يلتقي غريمه التقليدي ريال مدريد في «الكلاسيكو» المرتقب، بنهائي كأس السوبر الإسباني 2024 الذي يستضيفه ملعب الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة يوم الأحد.

ومن بين 28 لاعباً يشكلون قائمة برشلونة المشارك في «السوبر الإسباني» بالسعودية، يتطلع 11 لاعباً مع مدربهم هانزي فليك وجهازه المعاون إلى التتويج باللقب الأول مع الفريق «الكتالوني».

وتتمثل قائمة اللاعبين الباحثين عن أول الألقاب مع «البارسا» في الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، وباو كوبارسي، وهيكتور فورت، وسيرجي دومينجيز، وجيرارد مارتن، ومارك كاسادو، وفيرمين لوبيز، وبابلو توري، وداني أولمو، وتوني فرنانديز، وأسترالاجا.

لكن في الوقت نفسه، ليس من بين اللاعبين اللذين يأملون في التتويج بأول لقب مع «البارسا»،من يضمن مكاناً في التشكيل الأساسي أمام «الريال»، إلا كوبارسي وكاسادو، بسبب اعتماد فليك عليهما بشكل مستمر طوال الفترة الماضية في الدفاع والوسط، بالإضافة إلى الحارس تشيزني، كما نتوقع أن نرى داني أولمو في تشكيل برشلونة بعد حل أزمة قيده، حيث وافقت المحكمة الرياضية على تسجيله برفقة باو فيكتور في قائمة «البلوجرانا»، بشكل احترازي.