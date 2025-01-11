تتويج أبطال «الحر» و«الشاهين» في «فزاع للصيد بالصقور»

دبي (الاتحاد)



أسدلت منافسات أشواط «المحلي المفتوح» و«الحر» و«الشاهين»، الستار على بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة كبيرة من داخل الدولة وخارجها لأكثر من 5000 طير، ومجموع جوائز تجاوز 17 مليون درهم.

وفي منافسات «الحر»، شهد شوط الرمز حر فرخ، تفوق فريق «الوصل» الذي حصد المركزين الأول والثاني بالطير «مقدم» والطير «نبراس» قاطعاً مسافة السباق بزمن 18.144، و18.408 ثانية على التوالي، فيما ذهب المركز الثالث للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بالطير «حطام» بـ18.473 ثانية.

وتمكن فريق «إس بي كي» من الفوز بشوط الرمز حر جرناس، بالطير «اش 10» بزمن 17.704 ثانية، فيما جاء فريق «إف 3 إس» بالمركز الثاني بالطير «مبهر» بزمن 18.092 ثانية، ليعود فريق «إس بي كي» ويحصل على المركز الثالث بالطير «إش 20» بـ18.171 ثانية.

وفي أشواط الرمز فئة الشاهين فرخ، نجح فريق «إم 7» في الحصول على المركزين الأول والثاني بالطير «إس إس 9» بزمن 18.326 ثانية، والطير «إس كي 3» بزمن 18.328 ثانية، وجاء «الوصل» في المركز الثالث بالطير «الذهب» بزمن 18.372 ثانية.



وفي شوط الرمز شاهين جرناس، حقق «آر بي جي» المركز الأول من خلال الطير «مزيون» بزمن 17.871 ثانية، فيما جاء «الهلال» في المركز الثاني بالطير «بخيت» بزمن 18.150 ثانية، وحلّ «إم 7» ثالثاً بالطير «إس 3» بزمن 18.456 ثانية.

وفي ختام المنافسات، توّج راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بالمراكز الأولى، في منافسات المحلي مفتوح، حرار وشاهين، التي شهدت إقامة 8 أشواط على مدار يومين حافلة بالندية، بحضور راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.