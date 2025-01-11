مونفيس يحطم رقم فيدرر في «الرابح الأكبر»!



أوكلاند (أ ف ب)



بات الفرنسي جايل مونفيس عن 38 عاماً أكبر لاعب يحرز لقب دورة في فردي الرجال لدى محترفي التنس منذ 1977، بعد تغلبه على البلجيكي المتأهل من التصفيات زيزو بيرجس 6-3، 6-4، في نهائي دورة أوكلاند النيوزيلندية (250 نقطة).

وبات مونفيس أكبر لاعب يحرز أحد ألقاب الدورات الموازية لدورات المحترفين منذ الأسترالي كن روزوال عن 43 عاماً في هونج كونج عام 1977، وتخطى الرقم القياسي في سلسلة دورات إيه تي بي التي بدأت في 1990، والمسجل باسم السويسري روجيه فيدرر الذي كان أصغر بشهرين عند تتويجه بلقب دورة بازل في 2019.

قال اللاعب الذي احتفل مع الجماهير بعد تتويجه إنه فخور بتحقيق هذا الإنجاز بهذا العمر الذي يخلد فيه اللاعبون إلى الراحة ويعتزلون اللعبة «العمر هو رقم، لكني مستمر في العمل».

وكان مونفيس أحرز أول ألقابه الاحترافية في عام 2005 «كانت قبل عشرين سنة، ما زلت أملك شغف ممارسة التنس، أشعر بأني أضرب كل كرة بالطريقة المناسبة».

وسيرتقي مونفيس 11 مركزاً، ويصبح في الموقع الـ41 في التصنيف العالمي، فيما يستعد لخوض بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن، حيث يلاقي مواطنه جيوفاني مبيتشي بيريكر في الدور الأول.