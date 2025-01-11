شباب الأهلي يخرج من «كلاسيكو السابعة» أمام العين بـ«الصيد الثمين»

معتز الشامي (أبوظبي)



خسر العين أمام ضيفه شباب الأهلي بهدف في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، ونجح «الفرسان» في العودة بـ 3 نقاط ثمينة، بعد حسم «الكلاسيكو» أمام «الزعيم»، وتخطي عقبة مهمة في الدور الأول، ليضمن البقاء في سباق الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، بينما تجمد رصيد «البنفسج» عند 19 نقطة.

كان العين الأخطر على المرمى، ولعب بأسلوب تكتيكي نجح الفرسان من خلاله في فرض سيطرته على مجريات اللعب، بصورة أكبر خلال الشوط الثاني، ويمكن تلخيص سيناريو «كلاسيكو» العين وشباب الأهلي، بأن صاحب الأرض لعب وكان الأكثر خطورة على المرمى، بينما عرف «الفرسان» كيف يكسب اللقاء، ويخرج بـ «العلامة الكاملة»، بهدف «الهداف الخطير» سردار أزمون الذي جاء من صناعة «المهاري» بالا، فيما أضاع العين ضربة جزاء عن طريق لابا كودجو، وهي الرابعة التي يهدرها هداف «دورينا» هذا الموسم من آخر 6 ركلات نفذها مع «الزعيم» في البطولة.

وأطلق العين 17 تسديدة من تسلسل هجومي طوال الـ90 دقيقة، منها 8 مرات على المرمى، وهناك 5 تسديدات محققة أو «فرص كبرى للتسجيل»، نظراً لتألق حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، مقابل 10 تسديدات للضيوف منها 4 مرات على المرمى فقط.

وحصل «الزعيم» على 10 ركلات ركنية مقابل 3 لشباب الأهلي، أما الاستحواذ الإجمالي بواقع 56% للعين مقابل 44% لشباب الأهلي، وفي الشوط الثاني الذي شهد تفوق أصحاب الأرض، وصل الاستحواذ إلى 60.1% للعين مقابل 39.9% لشباب الأهلي.

وتاريخياً أدى فوز شباب الأهلي إلى تسجيل أرقام غائبة عن مواجهة الفريقين منذ فترة ليست بالقليلة، حيث حافظ «الفرسان» على نظافة شباكه أمام العين في الدوري للمرة الأولى منذ فبراير 2019، كما أصبح الفريق الأكثر فوزاً على «الزعيم» في ملعبه برصيد 6 مباريات في تاريخ «دوري المحترفين».

وحسم شباب الأهلي جميع المباريات التي سجل فيها سردار أزمون، بواقع 7 لقاءات هذا الموسم في الدوري، بينما تعد المواجهة هي الثالثة على التوالي بشباك نظيفة لـ «الفرسان» في «أدنوك للمحترفين»، وكرر ما حدث في أكتوبر ونوفمبر 2017.

ومن جانبه، أعتبر البرتغالي جارديم مدرب العين، أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام شباب الأهلي، مشيداً بالمردود الذي قدمه لاعبوه طوال الـ 90 دقيقة، شهدت إضاعة العديد من الفرص، وسيطرة شبه تامة على مجريات اللعب، خصوصاً في الشوط الثاني، ولكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة بحسب وصفه.

وأكد جارديم أن العين قدم أداءً متميزاً، ودانت له السيطرة المطلقة على مجريات اللعب، وقال «بالتأكيد لا نستحق الخسارة أمام شباب الأهلي، قياساً بالأداء المتميز والسيطرة التامة وشباب الأهلي ظهر بمستوى جيد لمدة 20 دقيقة فقط، بينما كنا نحن الأفضل ميدانياً».

وأشار جارديم إلى أن فريقه أهدر ركلة جزاء في لحظة فارقة، وقال «ليس من السهل الحديث عن الأداء عقب الخسارة، لكننا قدمنا أفضل ما لدينا، وصنعنا العديد من الفرص، إلا أن النتيجة لم تكن لمصلحتنا في النهاية»

وعن الأداء الهجومي في المباريات الأخيرة، قال «في آخر مباراتين بالدوري، قدمنا مردوداً متميزاً وصنعنا العديد من الفرص، ولكن افتقدنا اللمسة الأخيرة، وتألق حراس المرمى لعب دوراً كبيراً في حرماننا من التسجيل».

وأشاد المدرب البرتغالي بعقلية اللاعبين، وقال «ما يهمني هو الأداء الذي قدمه اللاعبون الذين أظهروا مستوى متميزاً وروحاً قتالية، ونواصل العمل لبلوغ أهدافنا في المباريات المقبلة، لذلك لا أستطيع أن ألوم اللاعبين، فقد قدموا أفضل ما لديهم، ومع هذه العقلية الرائعة، واثق بقدرتنا على بلوغ أهدافنا في المستقبل».