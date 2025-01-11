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الرياضة

محمد بن شفيع مديراً لمنتخبات الدراجات

محمد بن شفيع مديراً لمنتخبات الدراجات
11 يناير 2025 16:33

دبي (الاتحاد)
قرر مجلس إدارة اتحاد الدراجات، برئاسة المهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس الإدارة، تكليف محمد بن شفيع بمهمة مدير المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، وذلك للقيام بمهام المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين لجنة المنتخبات والمدربين والدراجين بما يخدم اللعبة الفترة المقبلة.
وأكد رئيس لجنة المنتخبات منصور بوعصيبة، أن محمد بن شفيع، من القيادات الشابة الإدارية الناجحة، وأنه قريب من المدربين واللاعبين وهو ما يسهل كثيراً من التواصل وإدارة المهام بما يسهم في الارتقاء بمستوى المنتخبات أكثر الفترة المقبلة، وزيادة قاعدة المشاركين والبحث عن مواهب جديدة في منتخبات الأشبال والناشئين.
ومحمد بن شفيع هو دراج في فريق شرطة دبي، وسبق له التتويج في الكثير من السباقات المحلية والبطولات المقامة بتنظيم الاتحاد.
ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في طواف الشارقة الدولي للدراجات الذي سيقام خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري بمشاركة 7 دراجين من المنتخب الوطني، هم: أحمد المنصوري، وسيف معيوف، وعبدالله الحمادي، وراشد البلوشي، ووليد النقبي، وخالد معيوف، ووخالد النعيمي من منتخب الشباب الذي يشارك في الطواف للمرة الأولى هذا العام.

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