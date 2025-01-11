عمار النعيمي يثمن دعم القيادة لرياضات الفروسية



عجمان (وام)



شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، فعاليات اليوم الثاني لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية الأصيلة، في دورتها الـ 22 المقامة في منطقة الزوراء، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو ولي عهد عجمان، بدعم جمعية الإمارات للخيول العربية.

وثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، دعم القيادة الرشيدة لرياضات الفروسية، مؤكداً أن هذا الدعم المقدر يسهم في تطور هذه الرياضات، ويحفز على تحقيق إنجازات متميزة ومراكز الصدارة على مستوى البطولات بمختلف أنحاء العالم.

وقال سموه: «نعتز برياضة الفروسية العربية الأصيلة، ونحرص على توفير الدعم اللازم لها لتحافظ على مكانتها عالمياً، وتستمر في دربها برفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية».

وأكد سموه أن رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، للبطولة لها بالغ الأثر في نجاح البطولة عاماً تلو الآخر، وبفضلها تترسخ المكانة المتقدمة للإمارة في مجال رياضة جمال الخيل.



وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن بطولة عجمان لجمال الخيل العربية نجحت في حفظ مكانتها الرفيعة بين مختلف البطولات بالمنطقة، لما تحظى به من إقبال ومشاركة كبيرة من ملاك الخيول والمربين وأفضل الإسطبلات في الإمارات، وبما تشهده من منافسات قوية تجعلها محط أنظار المهتمين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح سموه أن البطولة تسلط الضوء على أجمل سلالات الخيول وتعرف بأجود أنواعها وكيفية اقتنائها وتربيتها‎، ما يحقق ‏أهدافها في جذب الاهتمام بهذه الرياضة، وتعزيز مكانة الخيل العربية محلياً وعربياً وعالمياً.

وكرم سمو ولي عهد عجمان، ضمن فعاليات اليوم الثاني، محكمي البطولة من أبناء الإمارات ودول الخليج، كما كرم سموه رعاة البطولة وهم: شركة «الراسخون للعقارات»، وشركة «إي آند الإمارات»، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والفطيم للسيارات، وشركة «ذا إيليت كارز إنترناشيونال»، ومصرف عجمان، ومجموعة إيمز، وغرفة عجمان، وشركة الزمالك للمقاولات، ومجموعة لافيش للعطور، ومصرف رويال، وشركة الزوراء للتطوير العقاري، وشركة جلفا للمياه المعدنية.

ويتنافس في أشواط البطولة 289 خيلاً لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات في الإمارات، حيث تتميز الخيل المشاركة بأنها حصدت ألقاب بطولات متعددة في الإمارات وخارجها.



