الأحد 12 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول.. التأهل السهل!

ليفربول.. التأهل السهل!
11 يناير 2025 18:34

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«ركنية» تفجر غضب وستهام في إنجلترا!
بينتانكور يعود إلى منزله بعد الإصابة الخطيرة أمام ليفربول


تأهل ليفربول بسهولة إلى دور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على أكرينجتون ستانلي 4-صفر في المباراة التي جمعتهما في الدور الثالث من البطولة.
وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما ديوجو جوتا وترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقتين 29 والأخيرة من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أضاف ليفربول هدفين آخرين عن طريق جايدين دانس وفيديريكو كييزا في الدقيقتين 76 والأخيرة من اللقاء.
وأراح أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، العديد من اللاعبين الأساسين للفريق، في مقدمتهم المصري محمد صلاح، وقائد الفريق فيرجيل فان دايك، وأليكسيس ماك أليستر ولويس دياز.
وتأهل أيضاً للدور الرابع وولفرهامبتون بعدما تغلب على بريستول سيتي 2-1، وسجل هدفي وولفرهامبتون ريان آيت نوري ورودريجو جوميز في الدقيقتين العاشرة و21، فيما سجل هدف بريستول سيتي سكوت توين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وتغلب أيضاً بلاكبيرن روفرز على ميدلسبره بهدف سجله أندرياس وايمان في الدقيقة 70، وصعد برمنجهام سيتي عقب فوزه على لينكولن سيتي 2-1، وسجل هدفي برمنجهام أيومو يوكوياما في الدقيقة الأولى، وليندون دايكس في الدقيقة 77، فيما سجل هدف لينكولن سيتي جوفون ماكاما في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

كأس الاتحاد الإنجليزي
ليفربول
أرني سلوت
محمد صلاح
فيرجيل فان دايك
آخر الأخبار
تاكر كارلسون خلال جلسة ضمن قمة المليار متابع
علوم الدار
الكاتب الأميركي تاكر كارلسون: لم ألتقِ بقائد يشبه محمد بن زايد في حكمته وتواضعه
11 يناير 2025
جانب من توزيع كسوة الشتاء على أطفال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل دعمها الإنساني للنازحين في غزة
اليوم 01:24
أطفال يصطفون لإعادة إمدادهم بالمياه في مخيم مؤقت للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يشل عمليات الإطفاء والإنقاذ في غزة
اليوم 01:24
شاب يقف قرب موقع تعرض للقصف في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مباحثات قطرية أميركية حول  جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:24
طفل يحمل كرتونة مساعدات مقدمة من «الأونروا» في دير البلح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأونروا: أرشفة تاريخ اللاجئين الفلسطينيين
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©