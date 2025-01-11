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الرياضة

رادوكانو ترفض «علاج الحشرات» في «أستراليا المفتوحة»!

رادوكانو ترفض «علاج الحشرات» في «أستراليا المفتوحة»!
11 يناير 2025 18:36

 ملبورن (أ ف ب) 

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منعت مخاوف المنشطات البريطانية إيما رادوكانو من علاج لدغات الحشرات، عشية مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، في حين يزداد حذر اللاعبين بشأن تناول مواد ملوثة محظورة.
وتحدثت رادوكانو، حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة سابقاً، قبل مواجهتها الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا المصنفة 26 في بطولة أستراليا، وذلك في أعقاب قضايا منشطات يواجهها الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالمياً والبولندية إيجا شفيونتيك الأولى عالمياً سابقاً.
قالت ابنة الثانية والعشرين متذكرة الحادثة «أعتقد أن جميعنا حساس لما نتناوله ونستخدمه، تعرضت للدغة سيئة للغاية، لا أعرف ما هي، مثل النمل أو البعوض أو أي شيء آخر، أعتقد أني مصابة بالحساسية، ولقد تفاقمت وانتفخت كثيرا، أعطاني أحدهم بخاخاً مطهراً طبيعياً، لمحاولة تخفيف اللدغات».
تابعت «لم أرغب في تناوله.، لم أرغب في رشه، فكرت أني سأتحمل الأمر، لأني لا أريد المخاطرة».
وكانت سمعة شفيونتيك، حاملة لقب خمس بطولات كبرى، تضررت العام الماضي، بعد الكشف عن تعاطيها دواء قلب محظور.
اعتبرت وكالة النزاهة الدولية أن تعاطي المادة لم يكن متعمداً، فأفلتت البولندية بعقوبة إيقاف لمدة شهر فقط.
تلا ذلك، ثبوت تعاطي سينر، حامل لقب بطولة أستراليا، مرتين مادة كلوستيبول المحظورة في مارس الماضي، بيد أنه بُرّئ من قبل وكالة النزاهة الدولية للتنس، وسُمح له باللعب لاحقاً، بعدما قبول تفسيره بأن الدواء دخل إلى نظامه، عندما استخدم أخصائي العلاج الطبيعي رذاذاً يحتوي عليه لعلاج جرح بيده، ثم قدم له التدليك والعلاج الرياضي.
واستأنفت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات القرار، وتسعى لإيقافه لمدة تصل إلى عامين، وسيتم الاستماع إليه من قبل محكمة التحكيم الرياضية في 16 و17 أبريل.
وشرحت رادوكانو عن إمكانية تناول مادة ملوثة عن غير قصد «من الواضح أن هذا الأمر يثير قلقنا، ونحن في قارب واحد، إذا خرج شيء ما عن سيطرتنا، سيكون الإثبات صعباً».

التنس
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بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
إيجا شفيونتيك
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