الكربي يتخطى «الحاجز 145» في «دولية الشراع»



أبوظبي (الاتحاد)

رسمت الإثارة والتشويق مشهد ختام منافسات اليوم الثاني لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، والتي تجري فعالياتها ضمن مهرجان أبوظبي للفروسية، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وحقق الفارس علي حمد الكربي مع الجواد «دبي» الفوز في منافسة بمواصفات المرحلتين، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم برعاية «الشراع تور»، في بطولة الشراع لفئة الفرسان الشباب عمر 25 سنة وما دون، وأنهى التمايز في زمن 24:41 ثانية، وتوّجت بالمركزين الثاني والثالث الفارسة البريطانية ليلي آتوود، مع الجواد «جون ولكر»، بزمن 26:05 ثانية منحها جائزة المركز الثالث، ثم شاركت ليلي بصحبة الجواد «كاريبو هورتا» بزمن أسرع 25:51 ثانية منحها المركز الثاني.

وحلّق فارسنا محمد شافي الرميثي على صهوة الفرس «كارامبا»، عالياً بجائزة المركز الأول في المنافسة الدولية بمواصفات الجولة الواحدة برعاية بوليسورث، على حواجز الـ 130 سم، بمشاركة 64 فارساً وفارسة، بزمن سريع 55:05 ثانية، وجاء ثانياً الفارس الكندي فارس عزوني مع الجواد «تورانو»، بزمن 59:89 ثانية، وجاءت ثالثة الفارسة البريطانية نينا باربور مع الفرس «غيشا باتلي»، بزمن 59:98 ثانية.

وتوّج الفارس الألماني كريستيان هيلمان مع الجواد «أوتيرنجو ألفا زد»، بالمنافسة التأهيلية الثانية لمنافسة الجائزة الكبرى لبطولة الشراع الدولية «ثلاث نجوم»، بمواصفات الجولة الواحدة برعاية نيرفانا وجوائز بقيمة 28200 يورو، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، بمشاركة 83 فارساً وفارسة، والتي تقام مساء اليوم، مسجلاً زمناً 59:81 ثانية، وحل ثانياً مواطنه الفارس الألماني ديفيد ويل مع الجواد «كلوي 39» بزمن 60:12 ثانية، وحل ثالثاً الفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي مع الفرس «اتش سيكريت باي بوريس» بزمن 60:77 ثانية.

وسيطر «فرسان الإمارات» لقفز الحواجز على المراكز الثلاثة الأولى، في المنافسة الدولية لتجميع النقاط بـ«الجوكر»، وجاءت المنافسة برعاية الشراع للخيول العربية، وصمم مسارها بـ 10 حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم والحاجز «الجوكر» 140 سم، وتنافس فيها 70 فارساً وفارسة، ونجح 20 فارساً في تجميع كامل النقاط 65 نقطة، وبفارق التوقيت، فاز فارسنا محمد حمد الكربي مع الفرس «شانتال» بجائزة المركز الأول، بزمن سريع 43:96 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني فارسنا ناصر الجنيبي مع الجواد «باتون دي موريون»، بزمن 45:57 ثانية، وجاء ثالثاً فارسنا أحمد عبد الله الخادم مع الفرس «سوبرترامب اس آر زد»، مسجلاً 47:80 ثانية.

وفاز فارسنا الناشئ صالح مفرج الكربي، والفرس «اسبريسو» بصدارة المنافسة الثانية لفئة «الجونيورز»، بمواصفات المرحلتين، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وصمم مسار المنافسة بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وشارك فيها 18 فارساً وفارسة، ونالت جائزة المركز الثاني الفارسة شمسة المهيري، مع الجواد «إمريتس»، وجاء ثالثاً الفارس العراقي همام محمد بصحبة الفرس «إليانيا».

وأكمل فارسنا الناشئ صالح مفرج الكربي «ثنائية» مع الفرس «اسبريسو»، بعد فوزه في المنافسة الدولية لفئة فرسان «الجونيورز»، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، وأكمل معها التمايز في 29:39 ثانية، وحل ثانياً فارسنا مبخوت عويضة الكربي، مع الفرس «ديلفين» بزمن 31:31 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس علي مفرج الكربي، مع الجواد «أير أوكرين» بزمن 31:36 ثانية.

وحققت الفارسة الكندية سيتاريه صادقي فوزاً جديداً على صهوة الفرس «أليسي» في المنافسة الدولية لفئة الفرسان الأشبال، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 18 فارساً وفارسة، وأنهت سيتاريه التمايز في 31:58 ثانية، وجاء ثانياً الفارس البحريني عبد الله محمد نظام مع الجواد «إسبوير» مسجلاً 32:18 ثانية، فيما حل ثالثاً الفارس السوري الشبل زهير محمد الزبيبي مع الفرس «سنو وايت» وزمن التمايز 32:21 ثانية.



