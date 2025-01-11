الشارقة يعود إلى «الصدارة» بهدف «البديل»

علي معالي (الشارقة)



عاد الشارقة إلى صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد الفوز على ضيفه خورفكان 1-0، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة، ضمن «الجولة 12»، سجل الهدف اللاعب «البديل» تايرون كونراد في الدقيقة 89، ليرفع «الملك» رصيده إلى «31 نقطة» بفارق نقطتين عن شباب الأهلي «الوصيف»، فيما يتجمد رصيد خورفكان عند «النقطة 14» في المركز التاسع.

جاءت المباراة قوية، وكاد كايو لوكاس أن يمنح الأسبقية للشارقة بتسديدة قوية في الدقيقة 12، إلا أن الكرة ذهبت عالية، وبعدها بثلاث دقائق، أهدر دومبيا مهاجم خورفكان فرصة إحراز هدف التقدم لفريقه، إثر انفراد تام، لولا براعة عادل الحوسني حارس الشارقة الذي أنقذ الموقف ببراعة.

وأنقذت العارضة فريق الشارقة من هدف لمصلحة خورفكان، بعد التصدي لأكثر فرص الشوط الأول خطورة من رأسية قوية في الدقيقة 42، وكما رفض قائم خورفكان الهدف الأول للشارقة، ووقف بالمرصاد لتسديدة قوية من فراس بلعربي.

ومع بداية الشوط الثاني، لجأ الشارقة إلى الهجوم بضراوة ونجح في تسجيل هدف في الدقيقة 52، ألغاه الحكم للتسلل، وأطلق ماجد راشد لاعب الشارقة صاروخية أنقذها الحارس ببراعة.

ودفع كوزمين مدرب الشارقة بـ «الثنائي» باكو ألكاسير وكونراد، ونجح الأخير في هز الشباك في الدقيقة 89، إثر تمريرة ألكاسير، ليخطف «الملك» 3 نقاط غالية في توقيت قاتل من المباراة.