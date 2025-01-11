العربي يعزز صدارته لدوري الأولى بـ «ثلاثية» أمام جلف يونايتد



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



عزز العربي صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه أمام ضيفه جلف يونايتد 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي، في ختام «الجولة 12»، التي شهدت تفوق الفجيرة «المثير» أمام مضيفه مصفوت 4-3، فيما ألحق يونايتد الخسارة بضيفه الظفرة 3-0، وتعادل مجد والجزيرة الحمراء 1-1.

وقاد السنغالي محمد ديوب متصدر قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، فريقه العربي إلى الفوز أمام جلف يونايتد 3-1، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 6 و94، فيما أحرز راشد عيسى هدفاً ثالثاً في الدقيقة 87، واكتفى الضيوف بهدف علاء مزهر في الدقيقة 40، ليرفع العربي رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه دبا «الوصيف»، فيما بقي جلف يونايتد في المركز الأخير وله 4 نقاط.

وارتقى الفجيرة إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بعد الفوز المثير على حساب مضيفه مصفوت 4-3، وسجل أهداف «الذئاب» محمد سالم في الدقيقة 16، حمد محمد في الدقيقة 19، و«البديل» ساندر جمال «هدفين» في الدقيقتين 71 و94، فيما أحرز ثلاثية «أصحاب الأرض»، جوتينر حيدر في الدقيقة 76، مطر بدجي في الدقيقة 83، وجاسم النقبي في الدقيقة 90.

وتراجع الظفرة إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بخسارته أمام مضيفه يونايتد 0-3 على استاد مدينة دبي الرياضية، وسجل أهداف يونايتد كوينسي أنطون في الدقيقة 72، علي صنقور في الدقيقة 82، ولويس مارسيلو في الدقيقة 87، ليرفع يونايتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس.

وكانت الجولة قد انطلقت الجمعة، بفوز حتا على دبا 1-0، والحمرية على جلف أف سي بـ «رباعية».