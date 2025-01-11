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الرياضة

جيرونا يطيح ألافيس بهدف قاتل

جيرونا يطيح ألافيس بهدف قاتل
11 يناير 2025 20:52


مدريد (أ ف ب)

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واصل جيرونا سعيه للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل، بعد فوزه خارج أرضه على ديبورتيفو ألافيس 1-0، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين النادي الكاتالوني بفوزه إلى هدف الكولومبي جون سوليس في الوقت القاتل (90+1) ليحقّق الفريق الذي احتل المركز الثالث في «الليجا» الموسم الماضي، فوزه الثاني توالياً، والأول هذا العام، بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات.
وتقدم جيرونا إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 28 نقطة، فيما تجمّد رصيد ألافيس عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.
وبقي ألافيس من دون فوز في مبارياته الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات.

 

الدوري الإسباني
الليجا
جيرونا
ديبورتيفو ألافيس
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