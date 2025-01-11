جيرونا يطيح ألافيس بهدف قاتل



مدريد (أ ف ب)



واصل جيرونا سعيه للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل، بعد فوزه خارج أرضه على ديبورتيفو ألافيس 1-0، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين النادي الكاتالوني بفوزه إلى هدف الكولومبي جون سوليس في الوقت القاتل (90+1) ليحقّق الفريق الذي احتل المركز الثالث في «الليجا» الموسم الماضي، فوزه الثاني توالياً، والأول هذا العام، بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات.

وتقدم جيرونا إلى المركز السابع مؤقتاً برصيد 28 نقطة، فيما تجمّد رصيد ألافيس عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

وبقي ألافيس من دون فوز في مبارياته الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات.