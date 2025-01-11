أتالانتا يرفض الصدارة في إيطاليا

روما (أ ف ب)



فشل أتالانتا في اعتلاء صدارة بطولة إيطاليا لكرة القدم موقتاً، بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه أودينيزي في المرحلة العشرين.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، متخلفاً بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر الذي يلتقي فيرونا الأحد.

ويواجه أتالانتا خسارة المركز الثاني، في حال فوز الإنتر على مضيفه فينيتسيا الأحد.

ويخوض أتالانتا الساعي إلى إحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه، مباراتين مهمتين الأسبوع المقبل الأولى ضد يوفنتوس الثلاثاء قبل أن يواجه نابولي في نهاية الأسبوع.

كان أودينيزي الطرف الأفضل في الشوط الأول، بقيادة مهاجمه التشيلي المخضرم ألكسيس سانشيز الذي تصدى القائم لكرته الرأسية في أواخر الشوط الأول، قبل أن يسدد في العارضة من كرة مرتدة.

وتحسن أداء أتالانتا في الشوط الثاني، من دون أن يتمكن من حصد نقاط المباراة الثلاث.

وشارك أتالانتا بالكأس السوبر الإيطالية التي أقيمت في جدة خلال الأسبوع الحالي وخسر في نصف النهائي أمام ميلان 1-2، قبل أن يتوج الأخير باللقب على حساب جاره الإنتر 3-2.