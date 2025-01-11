مرموش أول مصري يسجل 14 هدفاً في «البوندسليجا»



برلين (د ب أ)

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه أينتراخت فرانكفورت إلى فوز ثمين على ملعب فريقه السابق سانت باولي 1 - صفر، في الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وفي باقي المباريات، فاز فرايبورج على ضيفه هولشتاين كيل 3-2، وماينز على ضيفه بوخوم 2-صفر، وهايدنهايم على ضيفه يونيون برلين 2-صفر، وفولفسبورج على مضيفه هوفنهايم 1-صفر.

على استاد ميلرنتور، سجل مرموش هدف الفوز لفريقه أينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 32 من مباراته أمام مضيفه سانت باولي عبر تسديدة رائعة، لكنه رفض الاحتفال احتراماً لفريقه السابق.

وأصبح مرموش أول لاعب مصري يحرز 14 هدفاً، خلال موسم واحد من «البوندسليجا»، وسط تزايد التكهنات بشأن قرب انتقاله إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتخطى مرموش إنجاز مواطنه محمد زيدان، الذي سجل 13 هدفاً في الدوري الألماني، بقميص ماينز في موسم 2006-2007، وأحرز مرموش هدفه رقم 19 على مستوى كافة المسابقات مع فرانكفورت في الموسم الحالي.

واقتسم مرموش صدارة قائمة هدافي «البوندسليجا» مع قائد منتخب إنجلترا وهداف بايرن ميونيخ هاري كين برصيد 14 هدفاً لكلاهما.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سانت باولي عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.