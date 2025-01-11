الهلال.. «حفل الخماسية»



الرياض (د ب أ)



اكتسح الهلال مضيفه العروبة 5 - صفر، ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي لكرة القدم. ورفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة، وتجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم الهلال عن طريق روبن نيفيز من ضربة جزاء في الدقيقة 16، قبل أن يضيف علي البليهي الهدف الثاني في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 68 سجل رينان لودي الهدف الثالث للهلال، فيما أضاف زميله ماركوس ليوناردو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 75 و78.

ودخل الهلال مهاجما منذ الدقائق الأولى، حيث اعتمد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق، على الثلاثي محمد القحطاني، والجناح البرازيلي مالكوم ومواطنه المهاجم ماركوس ليوناردو.

وشن الهلال العديد من الهجمات منذ بداية المباراة، بغرض تسجيل هدف مبكر، ونجح في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 16، ترجمها روبن نيفيز بنجاح في الشباك.

وبعد هدف التقدم، تقدم هجوم العروبة بقيادة محمد الصيعري، بغرض تهديد مرمى ياسين بونو، حارس الهلال، ومحاولة إدراك التعادل، غير أن ثنائي دفاع الهلال خاليدو كوليبالي وعلي البليهي، كانا بالمرصاد لكل الهجمات.

ولم تسفر محاولات العروبة عن أي جديد، فيما أضاع الهلال العديد من الفرص، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف.

وفي الشوط الثاني، لم يدخر الهلال جهداً للكشف عن نواياه الهجومية، ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق مدافعه علي البليهي.

وجاء هدف البليهي بعد عرضية من الجهة اليسرى من لاعب الوسط سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، ليوجهها البليهي بضربة رأس في الشباك.

واستمر ضغط الهلال ومحاولاته الهجومية بعد الهدف الثاني، وتحرك مالكوم من الجهة اليسرى وأزعج دفاع العروبة كثيراً، فيما قام محمد القحطاني بالدور ذاته على الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 68 سجل رينان لودي الهدف الثالث للهلال، حينما هيأ له مالكوم الكرة على الجهة اليسرى، ليسددها لودي بقوة في الشباك مسجلاً الهدف الثالث.

وواصل مالكوم تألقه ومرر كرة إلى جواو كانسيلو على الجهة اليمنى، ليمررها إلى ماركوس ليوناردو داخل منطقة الجزاء، ليسددها الأخير في الشباك مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة 75، وبعد ذلك بثلاث دقائق سجل الهلال هدفه الخامس عن طريق ماركوس ليوناردو، الذي سجل هدفه الثاني في المباراة، بعدما تلقى تمريرة من لودي داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في الشباك مسجلاً خامس أهداف المباراة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال على العروبة 5- صفر.