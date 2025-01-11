الجزيرة الوحدة يتعادلان في «الديربي»



مراد المصري (أبوظبي)



تعادل الجزيرة والوحدة 0-0، في المباراة التي جرت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليصل «العنابي» إلى «النقطة 22» في المركز الثالث، و«فخر أبوظبي» إلى «21 نقطة» في المركز الخامس.

وتدخلت تقنية الفيديو «الفار» في ثلاث مناسبات، لتفرض التعادل على مجريات اللقاء، وذلك بعدم احتساب ضربة جزاء لكل فريق، وإلغاء هدف سجله فينيسيوس ميلو لاعب الجزيرة بكرة رأسية في الدقيقة 26، بسبب خطأ على زميله ميريز.

كما جاء تدخل تقنية الفيديو لمنح بطاقة حمراء لعلاء الدين زهير مدافع الوحدة في الدقيقة 90.