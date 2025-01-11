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الرياضة

راشد الشرقي يتوج الفائزين في «دولية الفجيرة للتنس»

راشد الشرقي يتوج الفائزين في «دولية الفجيرة للتنس»
11 يناير 2025 22:19

 
الفجيرة (وام)

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توج الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ورئيس نادي الفجيرة للتنس، الفائزين بالمراكز الأولى، في بطولة الفجيرة الدولية للشباب بنسختها الـ 15، والتي اختتمت في ملاعب النادي.
جاء ذلك بحضور عبد الغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، وعدد من الكوادر الرياضية في الفجيرة.
وأسفرت النتائج عن فوز الثنائي الكورية جيونج، والفلبينية ماريس بالمركز الأول لزوجي الشابات، بعد فوزهما على الثنائي الروسي ترنيتيفا والينا.
وفي زوجي الشباب، فاز الثنائي الفرنسي باريرا ومواطنه كوترير بالمركز الأول، بعد فوزه على الثنائي الأميركي سيباستيان والألماني هوس.
وفي فردي الشباب، فاز الأميركي ريدي فيهان بالمركز الأول، بعد فوزه في النهائي التركي سيك مصطفى، بينما فاز في فردي الشابات الروسية تيرنتيفا بالمركز الأول، بعد تفوقها على مواطنتها غوريليفا.
وفي ختام البطولة، بارك عبد الغفور بهروزيان للفائزين، معبراً عن سعادته بتنظيم أول بطولة بتصنيف في الفجيرة، والتي مهدت لإقبال كبير من قبل اللاعبين.
وأكد أن المكانة التي تتمتع بها بطولة الفجيرة الدولية للشباب جعلتها وجهة للاعبين مميزين فنياً، مشيراً إلى أن إدارة النادي ستستثمر المكاسب الإيجابية للمزيد من التطور والتميز.
من جانبه وصف ناصر يوسف المرزوقي، رعاية ودعم الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، بأنهما عززا من قيمة ومكانة البطولات التي تستضيفها الفجيرة، مشيراً إلى أن بطولة الفجيرة الدولية للشباب أصبحت علامة فارقة على مستوى البطولات التي تقام في الإمارات والعالم، ووصولها لهذه المكانة الفنية يعكس الجهود المشتركة لاتحاد التنس والنادي.

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