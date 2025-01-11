بيراميدز يتأهل إلى دور الثمانية في «أبطال أفريقيا»



لواندا (د ب أ)



تأهل بيراميدز المصري إلى دور الثمانية، في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد الفوز 1-صفر على مضيفه ساجرادا الأنجولي، في الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة.

انتزع بيراميدز الفوز بهدف قاتل سجله مهاجمه مروان حمدي في الدقيقة 94، وكرر بيراميدز تفوقه على الفريق الأنجولي، بعد الفوز عليه 5-1 في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وحقق بيراميدز فوزه الثاني توالياً، بعدما تغلب على الترجي التونسي 2-1 في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويرتقي للصدارة مؤقتاً، وينتزع بطاقة التأهل الأولى من المجموعة، أما ساجرادا تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الثالث.

ويتبقى لبيراميدز مباراة أخيرة على ملعبه أمام ديوليبا المالي متذيل الترتيب برصيد نقطتين الذي سيلاقي الترجي وصيف المجموعة برصيد 7 نقاط، ضمن منافسات الجولة الخامسة، الأحد.